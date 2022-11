Carlos Soler dedica su gol a José Luís Gayá

No pudo tener mejor debut la selección española. Los de Luís Enrique golearon 7-0 a Costa Rica en el estreno en el Mundial de Qatar con un brillante partido de la selección nacional. Uno de los goles de España fue obra del ex valencianista Carlos Soler quien quiso acordarse de su amigo y ex compañero José Luís Gayá que tuvo que abandonar la concentración por una lesión. Tras marcar ha mirado a cámara, ha lanzado un beso y ha gritado "Jose".

"Primero se lo he dedicado a mi novia Marta y luego a Jose. Porque sé la ilusión que tenía, le pregunté cómo estaba y me dijo que estaba a tope con nosotros y obviamente le echamos mucho de menos", fueron las palabras del valenciano que no quiso olvidarse del que fue su compañero y capitán en el Valencia.