Bordalás: "Ni este partido ni el del Betis se debían haber jugado"

LEER MÁS Bordalás reserva futbolistas de cara a la Final

El Valencia caía derrotado 2-0 ante el Villarreal y su rival en la Final de la Copa del Rey, el Real Betis perdía 0-1 ante el Elche. Si bien los de Pelegrini apenas reservaron titulares, Bordalás sí dio descanso a muchos de los que se presumen en el once el próximo sábado. El alicantino tenía claro que "ha sido un partido que no se tenía que haber jugado, como el del Betis. El objetivo era sacar un buen resultado. No queríamos correr riesgos con futbolistas para la final"

Y añadía que "nos hubiera gustado que no se hubiera jugado. Se podría haber jugado perfectamente la próxima semana y haber dejado esta semana para que ambos finalistas pudiéramos preparar con días suficientes esta gran cita. Se podría haber jugado el próximo miércoles o jueves después de la final. Al final tanto nosotros como el Betis hemos sufrido una derrota que no era lo que queríamos pero que no empaña el objetivo de los dos equipos. Ambos tenemos mucha ilusión".

Polémica arbitral

El técnico pese a sentirse perjudicado en las últimas jornadas con las decisiones arbitrales no cree que haya una campaña en contra del Valencia. "No creo que haya una campaña arbitral contra el Valencia pero sí que es verdad que hemos salido seriamente perjudicados desde principio de temporada. Confiamos que el sábado no haya esos errores contra el Valencia".