Bordalás reserva futbolistas de cara a la Final

No ha querido forzar el técnico valencianista José Bordalás en la convocatoria pensando ya en el encuentro del próximo sábado en la final de Copa del Rey que les enfrentará al Real Betis en La Cartuja. La premisa era clara, cualquier jugador con problemas físicos no viaja, y en ese escenario se han quedado en tierra Gonçalo Guedes y Yunus Musah. Junto a ellos tampoco están en la lista Maxi Gómez, Gabriel Paulista y Toni Lato lesionados. El primero de ellos, el delantero uruguayo, no estará en Sevilla por sanción mientras que el central y el lateral zurdo apuran sus opciones para poder entrar en esta lista que pudiera ser histórica. Además, Bordalás, contará con la baja de Dimitry Foulquier sancionado por acumulación de tarjetas.

Ante tantas bajas el técnico alicantino ha tirado mano de la cantera, volviendo a llamar a los habituales, Mosquera e Iranzo además de los juveniles Yellu y Mario.

El equipo ha viajado en autobús hasta Villarreal para quedar concentrado ante un partido donde poco hay en juego t donde se está más pendiente del sábado en Copa del Rey.