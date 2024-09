Alcaraz: "Estaba nervioso pero no me vine abajo"

España consiguió la primera victoria en su debut en la fase de grupos de la Copa Davis en Valencia. Fue ante la República Checa 3-0 con las victorias de Roberto Bautista, Carlos Alcaraz y la pareja de dobles formada por Granollers y el propio Carlitos. Y todo con un ambiente espectacular que se vivió en la Fuente de San Luís con un público entregado desde el primer momento al equipo español.

En la primera sesión el castellonense Roberto Bautista vencía en dos sets a Jiri Lechecka 7-6 y 6-4. Más problemas tuvo en la segunda sesión el número uno español Carlos Alcaraz que veia como su rival Tomas Machac le ganaba el primer set en el tie break. Ya en el segundo las cosas cambiaron y tras romper el saque al checo y ponerse 3-1 llegó la lesión de Machac. En un abrir y cerrar de ojos el murciano lo ganaba 6-1 y tras el paso por vestuarios y recibir asistencia, el checo abandonaba para dar la victoria a España.

El dobles, que quiso jugar el propio Alcaraz formando pareja con Marcel Granollers tampoco comenzó bien para los españoles al perder el primer set 7-6. Hubo que remontar y se hizo. 6-3 en el segundo para los españoles vitoria en el tie-break en el tercero para dar la victoria 3-0 al equipo español capitaneado por David Ferrer.

Alcaraz y los nervios

Al acabar el encuentro Carlos Alcaraz reconocía que comenzó el encuentro con muchos nervios. "He intentado recuperar sensaciones tras mi derrota en EEUU, tenía energía, estaba muy motivado,. El rival estaba jugando a un gran nivel, yo estaba un poco nervioso, en casa, en Valencia, no tenía un gran feeling, estaba nervioso pero sabía que tendría oportunidades si seguía luchando. Intenté estar calmado y seguir intentándolo".

Respecto a la lesión de su rival reconocía que "no es la manera en la que me gusta ganar los partidos, pero estoy contento por no haberme venido abajo en los malos momentos".

Y se deshacía en elogios al ambiente vivido en la Fonteta. "Ha sido increíble el ambiente, en individual ha sido especial, no estamos acostumbrados a jugar en España y la gente disfruta aquí en Valencia. En momentos tensos han estado apoyando, en el dobles era tarde, día laboral y es entendible que algunos se hayan ido a casa. Agradecemos a los que se han quedado".