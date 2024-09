17.812 hechos graves de violencia de género se perpetraron en 2023 en la Comunitat Valenciana

En 2023 se perpetraron 17 mil 812 hechos graves de violencia de género la Comunitat Valenciana. Se trata de la segunda autonomía tras Andalucía del conjunto de Estado, según datos del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.

Precisamente, CCOO ha vuelto a denunciar hoy que los centros de atención a la mujer 24 horas no están licitados y con los contratos en vigor, lo contrario de lo que dijo este miércoles el president Mazón durante el primer debate de Política general en Les Corts.

Ana Sánchez, responsable de sanidad privada y dependencia en la CCOO, ha puesto de manifiesto que el sindicato ha denunciado numerosas veces, incluso con movilizaciones, que no se hayan ejecutado las licitaciones de los centros de titularidad pública y gestión privada como los centros mujer 24 horas, las residencias de personas mayores, los centros de día o el SAD (Servicio de Ayuda a Domicilio).

En cuanto a atención a la mujer víctima de violencia de género, tan solo está adjudicado el servicio de atención telefónica y un lote de ámbito rural.

Los centros de 24 horas, la Generalitat los sacó a licitación hace casi un año pero quedaron desiertos al no presentarse ninguna empresa por cuestiones de precio, desde entonces no se ha vuelto a publicar. La inmensa mayoría de los centros de titularidad pública y de gestión privada tienen sus contratos vencidos, por lo que el Consell paga el servicio con enriquecimiento injusto, lo que es una fórmula más cara que pagan todos los valencianos/as.

La Generalitat afirma que no saca las licitaciones porque espera la publicación del nuevo Decreto de Tipologías, que condicionará los pliegos, pero esta norma no está ni en exposición pública. Así, sin las licitaciones se perjudica por una parte a las trabajadoras del sector, que está altamente feminizado, ya que no se pueden aplicar mejoras laborales. Por otra parte, afecta a las personas usuarias, ya que ni se mejoran ratios, ni se pueden aplicar medidas que redundan en la calidad del servicio.

En este sentido, la precariedad en las condiciones de trabajo favorece la fuga de profesionales a otros sectores y dificulta la contratación. Hay una alta rotación en las plantillas que impide la consolidación de los equipos y por tanto afecta a una adecuada continuidad en los cuidados.

El sindicato reclama el fortalecimiento y desarrollo del modelo de Servicios Sociales y la equiparación de las condiciones laborales y salariales del personal de la acción concertada respecto del sector público.

CCOO le pide a Mazón que no falte a la verdad y vuelve a reivindicar la publicación de las licitaciones que ya están vencidas y que no se apliquen las prórrogas forzosas en los contratos. El Consell debe tener en cuenta que estos servicios atienden a personas mayores y víctimas de violencia de género, por tanto de especial vulnerabilidad.

Recordarles que el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes.