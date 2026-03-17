El minuto 94 y la polémica le cuestan cuatro puntos en dos partidos al Levante UD

El vaso siempre se puede ver medio lleno o medio vacío pero a estas altura de la temporada seguir creyendo en opciones de salvación es cada vez más complicado para la hinchada levantinista.

Contra el Girona el equipo aguantó con 10 jugadores desde el minuto 59 tras la expulsión de Olasagasti para acabar arrodillado en la orilla con un gol de Joel Roca precedido de una falta que ni Cuadra Fernández ni el VAR señalaron.

Ese gol nunca debió de subir al marcador, como tampoco el de Pathé Ciss, que viene precedido de unas manos justo antes del golpeo del jugador que acaba dentro de la portería. El escándalo en este caso es mayúsculo.

Sin embargo, y en el caso del partido en Vallecas, no todo es achacable al colegiado. Si bien el partido estaba casi terminado, el equipo debió de cerrarlo mucho antes, teniendo en cuenta que el rival estaba con un futbolista menos por la expulsión de Mendy en el 53.

En este caso los cambios de Luis Castro no funcionaron y el rendimiento de alguno de los futbolistas que salió desde el banquillo estuvo lejos de mejorar a quienes estaban sobre el terreno de juego.

El sábado ante el Oviedo solo vale ganar. Eso y esperar a que los rivales no sumen, para marcharte al parón no fuera del descenso, pero si a un partido de salir de la zona caliente de tabla.