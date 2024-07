Mamardashvili de vuelta

Continua la pretemporada en el Valencia y el gran nombre del equipo "Che" está de vuelta. Giorgi Mamardashvili pasó ayer las pruebas médicas y ya entrena a las órdenes de Baraja, recordemos que el sábado dijo que se quiere quedar en el Valencia, pero que aún no sabe nada.

Mamardashvili ya comparte portería con Dimetrievski, quien está siendo de lo mejor de la plantilla durante la pretemporada y que tiene una cláusula de 3 millones en caso de que Mamardashvili no salga del club. Habría que ver si en caso de que el georgiano se quede, el guardameta internacional por Macedonia hará efectiva esa cláusula, o se quedará compitiendo por el puesto.

De momento mañana hay derbi en el Puchades y la afición se pregunta quien jugará de inicio, si quien lo haga jugará todo el partido, o si se repartirán los minutos. Es cierto que Mamardashvili acaba de llegar y seguramente no esté listo para competir todavía, por lo que todo indica que tocará esperar para verle bajo palos.

Los jugadores que todavía no están disponibles

Los jugadores que aún no han podido empezar los entrenamientos con el equipo son los lesionados Gayá y Diakhaby, de quienes no sabe nada de su vuelta de momento; y Fran Pérez, quien parece que está más cerca de volver. Jaume Domenech aún no está recuperado del todo, pero poco a poco va sumando entrenamientos en el césped.

Los olímpicos Diego López y Mosquerá siguen en París y el central Yarek empezará la semana que viene a entrenar con el primer equipo tras ganar la Euro Sub 19, siendo elegido como el mejor central del campeonato.