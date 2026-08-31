Luís Rioja: "Puedes fallar, pero no puedes faltar a la ética del fútbol y del deporte, que es competir al cien por cien y dejártelo todo en el campo"

Una vez finalizado el encuentro frente al Deportivo de A Coruña, Luís Rioja fue el jugador del conjunto valencianista que dio la cara ante los medios después de la pobre imagen del equipo.

El extremo andaluz al ser preguntado por la imagen del equipo destaco la mala actitud en el inicio del partido “Es totalmente inaceptable la derrota de hoy. Hemos salido sin la actitud adecuada, no hemos entrado, prácticamente, al partido, nos han tenido que meter varios golpes para reaccionar. El error del rival te hace meterte en el partido, tienes cinco, diez minutos buenos que puedes empatar y luego vuelve en el segundo tiempo, que tampoco entramos bien. Si no estás al cien por cien, no sales al partido con ganas de ganarlo y competirlo, con el ‘cuchillo entre los dientes’ y esa ‘sangre en los ojos’ que hay que tener, no le vas a ganar a nadie”.

También destacó que a la hora de ganar no importan las tácticas “Hemos intentado corregir un poco tácticamente, pero, realmente, no había nada que corregir tácticamente. Esto va de pundonor y de competir, de dejártelo todo en el campo y hoy ha faltado eso. Puedes fallar, pero no puedes faltar a la ética del fútbol y del deporte, que es competir al cien por cien y dejártelo todo en el campo. Nos ha faltado a todos y yo el primero. Nos lo tenemos que hacer mirar. Hay que dar siempre el cien por cien y hay que terminar los partidos desfondados”.

El Valencia CF se enfrentará en la jornada 4 ante el FC Barcelona con un solo punto de nueve posibles “Hoy no es momento de mirar al próximo rival. Esta es mi tercera temporada, en las otras dos, nos ha pasado lo mismo. Tenemos que corregirlo desde ya. Lo hemos hablado y lo hemos intentado solucionar. Llevamos dos primeras partes de temporadas muy malas, dos segundas partes muy buenas y eso nos está privando de ser un equipo mucho mejor y competitivo. Tenemos tiempo para solventarlo, pero lo tenemos que hacer desde ya”.