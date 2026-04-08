Luís Castro cumplirá ante el Getafe un partido de sanción por cinco amarillas

El entrenador del Levante, Luís Castro, cumplirá el próximo lunes ante el Getafe un partido de sanción por haber acumulado cinco amarillas, confirmaron fuentes del club valenciano.

Castro fue amonestado el pasado sábado en Anoeta ante la Real Sociedad y anteriormente también lo había sido en los partidos ante el Girona, Athletic Club, Atlético de Madrid y Espanyol.

De este modo, el entrenador del Levante, que lleva catorce partidos en el banquillo del equipo valenciano, no podrá dirigir a los suyos en el duelo ante el Getafe del próximo lunes.

El Comité de Disciplina de la RFEF deberá anunciar la sanción al técnico del Levante este miércoles, según explicaron fuentes del club levantinista.