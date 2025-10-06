El Levante presenta una reestructuración de pago de la deuda para esquivar el concurso

El Levante presentará en los próximos días un plan de reestructuración de pagos de la deuda que tiene, que es de alrededor de unos noventa millones de euros actualmente, para evitar caer en un concurso de acreedores y que la entidad entre en un grave problema económico.

El consejero delegado y accionista de referencia del Levante, Pepe Danvila, explicó en un encuentro con los medios de comunicación la delicada situación del club desde que en febrero la entidad alemana OLB Bank, a la que el club adeuda 17,7 millones de euros, envió un burofax solicitando el pago inmediato de la misma o de lo contrario “instaba al Levante a la quiebra”, en palabras del propio Danvila.

Ante esta situación “de preconcurso de acreedores”, en palabras del dirigente, el Levante presentó en marzo en el juzgado un plan de reestructuración de la deuda, que según Danvila asciende a “88 ó 90 millones más o menos”, y que ahora “y durante el próximo mes” esperan que reciba el visto bueno del juez instructor una vez actualizado en los próximos días.

En las negociaciones que ha mantenido Danvila estos últimos meses ha jugado un papel fundamental la entidad financiera EDR, que prestó en 2020 sesenta millones de euros al Levante, de los que el club ya ha usado la mitad. Como deudor principal y privilegiado, EDR ha pactado con Danvila un plan que ahora debe validar el juez.

Este plan pasa, a grandes rasgos, por poder liberar los 30 millones de euros que están disponibles del fondo CVC, y que ahora mantiene “pignorados” OLB Bank como garantía de la deuda que tiene el Levante con la entidad alemana. Ese dinero se destinará a la construcción de la nueva ciudad deportiva y con los ingresos extraordinarios que esta genere se espera poder “repagar” la deuda a EDR y OLB, como grandes deudores.

Otra de las “exigencias” de EDR en esta negociación ha sido que Danvila capitalice 13,8 millones “para rebajar la deuda” del club. Con este movimiento el consejero delegado pasaría a tener el 70 por ciento de los títulos del Levante. EDR también ha pedido que sea Danvila quien gestione este plan, que tiene un plazo “de diez o doce años”.

Además, EDR también ha requerido “un asiento” en el consejo de administración. “EDR es el que está aguantando al club porque no está exigiendo el dinero”, comentó Danvila, que agradeció la predisposición de la entidad, después de haber mantenido con los representantes de EDR varias reuniones en Londres.

El plan que el Levante va a actualizar de forma inminente incluye toda la deuda que el club tiene “excepto la mantenida” con los futbolistas, cuya gestión, según fuentes del club valenciano, es a través de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Además, Danvila subrayó la importancia de encontrar un socio e inversor “potente” que estabilice económicamente al club. “No soy Peter Lim ni Fernando Roig. Me encantaría tener dos mil millones de euros. Estamos a la búsqueda de un socio, pero no hoy, hace tiempo”, comentó.

Danvila aterrizó en el Levante en 2023 y, según explicó, ha realizado una inversión de algo más de 30 millones de euros entre el dinero prestado, avalado y la capitalización en acciones que primero hizo de seis millones y que ahora está a punto de realizar por casi catorce millones más.