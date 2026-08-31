El Levante incorpora al francés Axel Tape, cedido por el Bayer Leverkusen

El Levante UD y el Bayer 04 Leverkusen han alcanzado un acuerdo para la cesión hasta final de temporada del centrocampista francés Axel Tape, futbolista de 19 años que se incorporará al conjunto valenciano procedente del club alemán.

Tape, nacido el 10 de agosto de 2007 en Bondy (Francia), se formó en las categorías inferiores del FC 93 Bobigny y del Paris Saint-Germain, club en el que completó su etapa de formación antes de dar el salto al fútbol profesional.

El centrocampista francés debutó con el primer equipo del PSG el 15 de enero de 2025, en un encuentro de la Copa de Francia frente al FC Espaly. Su estreno se produjo en una temporada en la que comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol profesional tras completar su formación en la cantera parisina.

En junio de 2025, Tape se incorporó al Bayer 04 Leverkusen, donde continuó su progresión en el fútbol alemán. Durante su etapa en el conjunto de la Bundesliga, el jugador ha tenido la oportunidad de debutar en la Liga de Campeones y acumular experiencia en la máxima categoría del fútbol alemán, en la que ha disputado seis encuentros.

Internacional con las categorías inferiores de la selección francesa, Tape ha defendido la camiseta de Francia en las categorías sub-18 y sub-19, lo que le convierte en un futbolista con experiencia en el fútbol internacional de formación.