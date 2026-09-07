El Levante firma uno de sus mejores arranques recientes en Primera con 5 de 12 puntos

El Levante ha comenzado la campaña 26-27 en LaLiga EA Sports con cinco puntos en las cuatro primeras jornadas, un registro que sitúa el arranque del conjunto valenciano entre sus mejores inicios de las últimas temporadas en la máxima categoría.

El equipo dirigido por Luís Castro ha ganado al Betis (5-2), empatado sin goles ante Osasuna y Málaga y se estrenó ante el Espanyol con una derrota por 3-0.

El empate de este domingo en La Rosaleda permitió al Levante mejorar claramente su inicio de la pasada temporada 2025-26, cuando únicamente había conseguido un punto después de las cuatro primeras jornadas. En aquella campaña perdió ante el Alavés y el Elche y ante el Barcelona, antes de empatar 2-2 con el Betis.

También supera el arranque de la temporada 2021-22, cuando los levantinistas sumaron dos puntos en las cuatro primeras jornadas, gracias a los empates ante Cádiz, Real Madrid y Rayo Vallecano y una derrota ante la Real Sociedad. En la campaña 20-21, el Levante solo sumó tres puntos en las primeras cuatro jornadas.

Sin embargo, el registro actual no supera el de la temporada 2019-20, cuando el Levante alcanzó los seis puntos en las cuatro primeras jornadas tras imponerse al Villarreal y al Valladolid y perder ante Alavés y Real Madrid.

Hasta la fecha, el mejor arranque histórico del Levante corresponde a la temporada 2011-12, cuando el cuadro valenciano empezó con dos empates y dos victorias y tras encadenar siete triunfos consecutivos llegó a liderar la clasificación de Primera División durante dos jornadas.