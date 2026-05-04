El Levante, en el alambre: solo puede fallar un partido para llegar a los 42 puntos

El Levante, que ahora está a tres puntos de la permanencia, afronta las cuatro últimas jornadas del campeonato en Primera División sin apenas margen de error y solo podría fallar en un partido si quiere alcanzar, al menos, los 42 puntos.

A falta de que se cierra la trigésimo cuarta jornada de LaLiga EA Sports esta noche con el encuentro que enfrenta al Sevilla y la Real Sociedad en el Pizjuán, el Levante es penúltimo con 33 puntos y es el Deportivo Alavés, con 36, el equipo que marca la zona de permanencia.

Históricamente y salvo excepciones puntuales, 42 puntos ha sido una cifra suficiente para salvar la categoría y el Levante, con 33, necesita sumar nueve puntos para llegar a esa cantidad.

Así, el equipo que dirige Luís Castro necesita ganar tres partidos de cuatro. Ni siquiera le serviría ya vencer en dos y empatar otros los dos que le faltan, puesto que con ocho puntos se quedaría en 41 y, según el ritmo de los implicados en la pelea por evitar el descenso, esa cifra no parece que vaya a ser suficiente.

Hasta el final de temporada, el Levante recibirá este viernes en casa al Osasuna, virtualmente salvado precisamente con 42 puntos, y luego jugará el martes 12 de mayo en el campo del Celta de Vigo, que pelea por la Conference League.

En la penúltima jornada de LaLiga EA Sports, cuyo horario todavía no está confirmado, el Real Mallorca, rival directo por la permanencia, visitará el Ciutat de Valencia y el Levante despedirá el curso en Sevilla ante el Betis, que ahora es quinto en puestos de Europa League.