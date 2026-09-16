El Levante se aferra al Ciutat para sumar tres puntos que certifiquen su buen momento

Levante y Athletic persiguen la victoria que se les resistió la última jornada este miércoles en el Ciutat de València, estadio que despidió en pie a su equipo tras su tenaz actuación ante el Barcelona pese a la derrota y que recibe a un rival que viene de empatar en su casa con el Elche.

Porque el Barça, que encajó dos goles en el tramo final justo antes de su 2-4 definitivo, rompió la mejor racha histórica del Levante en su estadio, que se quedó con las ganas de enlazar la séptima victoria seguida.

El entrenador del Levante, el portugués Luís Castro, tiene la baja del delantero camerunés Etta Eyong, que se ha perdido los dos últimos partidos por una lesión muscular, y de Hugo Sotelo, que sufrió ante el Barça un esguince en la rodilla derecha.

Tras haber introducido varios cambios en el once inicial ante el Barcelona, Castro podría regresar a su once más habitual con jugadores como Nacho Pérez, Oriol Rey y Bardeli.

Además, se espera la vuelta de Iván Romero y Thiago Fernández en la parte ofensivo junto a Brugué, máximo anotador del equipo valenciano con tres goles en la presente temporada.

Luís Castro, convencido

El entrenador del Levante, Luís Castro, aseguró este martes que no quedó satisfecho con el resultado del partido ante el Barcelona pese al buen rendimiento de su equipo y destacó que tuvieron más ocasiones claras y remates que el conjunto azulgrana.

“Después del partido del Barça yo no estaba contento con el resultado. Sé que hay muchas personas que estaban contentas con el partido que hicimos, pero yo no estaba contento y los jugadores tampoco”, explicó Castro en la previa del partido de este miércoles ante el Athletic Club, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports.

El técnico portugués señaló que, una vez analizado el encuentro, el Levante tuvo argumentos para haber obtenido un resultado mejor.

“Hemos tenido más oportunidades claras que el Barça, has tenido más remates que el Barça. Pienso que no hay muchos equipos que lo van a hacer, hasta ahora no había ninguno que lo había hecho”, apuntó.

Castro, no obstante, considera que el partido ya forma parte del pasado y que su equipo debe centrarse en los próximos encuentros. "Estuvimos bien pero ya no puedes ir a buscar ahí los puntos", recalcó.

Sabemos que es uno de los mejores equipos del campeonato, pero también sabemos que nosotros, cuando estamos bien, podemos pelear

Sobre su próximo rival, Castro destacó el buen momento de forma del Athletic Club, que lleva un empate y dos partidos en los tres últimos partidos.

“Ahora ya está en una dinámica muy fuerte, los últimos tres partidos han sido muy muy buenos. Tiene mucha calidad individual, colectivamente no ha cambiado mucho, lo que le da alguna estabilidad. Sabemos que es uno de los mejores equipos del campeonato, pero también sabemos que nosotros, cuando estamos bien, podemos pelear”, indicó.

El entrenador del Levante considera que todavía existe margen de crecimiento. “Hay margen de mejora, pero estamos a muy buen nivel. Estamos más cerca con los fichajes y para el tiempo que estamos trabajando estamos a muy buen nivel”, afirmó.