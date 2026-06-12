El Levante UD 26-27 echará a rodar el 4 de Julio

Los integrantes de la plantilla levantinista serán citados por turnos los días 4 y 5 de julio para acudir al Hospital IMSKE y someterse a las pertinentes pruebas médicas previas al comienzo de los entrenamientos.

Después de completar este protocolo médico, los jugadores se pondrán a las órdenes de Luís Castro el lunes 6 de julio para empezar el trabajo sobre el terreno de juego de la Ciudad Deportiva.

Ahí estará Enzo Bardeli, primer fichaje del Levante UD en este mercado estival. Lo que todavía no está claro es que sucederá con jugadores como Carlos Espí o Carlos Álvarez, ambos con contrato pero en el mercado. Si para ese momento su salida no está cerrada, arrancarán el trabajo con sus compañeros.

Caso distinto es el de Pablo Martínez. El capitán, acaba contrato el 30 de este mes de junio, y todavía no ha renovado, por lo que de no hacerlo, no empezará con sus compañeros el trabajo de grupo.