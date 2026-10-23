El Léleman Conqueridor busca reaccionar en su estreno en Nou Moles 

La segunda jornada de Superliga llega a Nou Moles de la mano del enfrentamiento entre Léleman Conqueridor y el UC3M Voleibol Leganés. Este sábado 24 de octubre, a las 18:30h, la competición oficial regresa a Valencia. El conjunto local busca rehacerse de la derrota por 3-0 en la jornada inaugural frente al CV Melilla y esta vez lo hará junto a su afición.

El equipo valenciano regresa a casa tras un debut complicado en una de las pistas más exigentes del campeonato. A pesar de que el marcador reflejó una victoria por la vía rápida del conjunto melillense, el Conqueridor tuvo oportunidades para cambiar el desarrollo del encuentro, especialmente en un segundo set en el que dispuso de tres bolas para igualar el partido.

Entre las notas positivas del estreno destacó la actuación de Koko Linares, que superó los veinte puntos y se convirtió en una de las principales referencias ofensivas del Conqueridor. Así como el regreso a partido oficial de Luis Vidal tras su lesión en la CEV Challenge de la pasada campaña.

El encuentro ante el UC3M Voleibol Leganés será el primero de una serie de compromisos importantes para el Léleman Conqueridor, que deberá afrontar un inicio de competición especialmente exigente. El equipo valenciano buscará aprovechar el apoyo de su afición en Nou Moles para dejar atrás el tropiezo inicial, recuperar las buenas sensaciones mostradas durante la pretemporada y sumar sus primeros puntos en la clasificación.

Delante se encontrarán a un equipo que llega también de una derrota ante Cisneros La Laguna. Sin embargo el equipo madrileño logró puntuar con un resultado muy ajustado: 2-3 (19-25/25-22/25-20/18-25/12-15). En ese punto que lograron tuvo mucho que ver una de los jugadores que más problemas le generó al Conqueridor la temporada anterior. Adrián Vanco fue protagonista de la primera jornada y vuelve a avisar a los valencianos, que la temporada pasada encajaron 41 puntos en el primer enfrentamiento y repitió actuación con 39 puntos en Nou Moles.

Ambos partidos de la pasada Superliga se fueron al tie break con reparto de victorias. En El Pabellón Europa fue el Conqueridor quien logró remontar un 0-2 para llevarse en el quinto set el triunfo en un agónico final por 14-16. En la jornada 14 llegó la revancha del UC3M Voleibol Leganés, que fue igualando set a set la ventaja de los locales, mientras que en el desenlace dejó sin opciones a los valencianos para completar la venganza.

En Nou Moles ya se preparan para acoger un partido de máxima exigencia pero necesario para desquitarse de la primera derrota y recuperar las buenas sensaciones. Así como sumar el mayor número de puntos, ya que los de Bertassoni tienen un calendario inicial complicado. Y es que tras estas dos jornadas, llegan los duelos contra CV Guaguas, Conectabalear CV Manacor y el Grupo Herce Soria en la sexta jornada.