VALENCIA BASKET

De Larrea tiene hasta el sábado para retirarse de un 'draft' en que apunta a primera ronda

El jugador comunicará la decisión cuando termine el partido de semifinales ante Joventut

EFE

Valencia |

Sergio De Larrea escapa de un rival del Panathinaikos
Sergio De Larrea escapa de un rival del Panathinaikos | EFE/Pete Andreoy

El base del Valencia Basket Sergio de Larrea tiene hasta este sábado para retirarse o no del 'draft' de la NBA de 2026, en el que la mayoría de las últimas predicciones de los medios especializados apuntan a que será elegido en los puestos finales de la primera ronda.

El jugador vallisoletano, que está preinscrito en el 'draft', tiene ahora 20 años, por lo que aún tiene al menos dos oportunidades para presentarse a esta elección si se retirara de esta edición.

El apretado calendario que ha tenido De Larrea con el Valencia Basket en la Euroliga y en la Liga Endesa, en la que está inmerso en las semifinales, le impidió acudir al 'NBA draft Combine', un evento en el que los jugadores son medidos por las franquicias y efectúan algunos ejercicios técnicos y físicos.

El jugador ha hecho desde València una versión "abreviada" tras la que ha enviado sus medidas oficiales actuales.

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