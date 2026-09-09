Jaume Domenech: "Como valencianista, claro que me hierve la sangre cuando veo esta situación"

Jaume Doménech e Irene Pallardó han sido protagonistas en Onda Deportiva Valencia en una semana marcada por las palabras de Rodri en las que reconocía ver a un valencia "muy malo", y por la imagen que viene dando el equipo desde que arrancó la temporada.

La situación deportiva agrava más una crisis que va más allá del terreno de juego. "Cómo valencianista, claro que me hierve la sangre cuando veo esta situación", ha dicho el ex-capitán del Valencia CF.

Lejos de entrar en polémica, Doménech entiende las palabras del balón de oro: "Rodri dejó la liga en 2019 y ayer el Valencia estaba en competición europea y ganó una copa del rey, es normal que cuando vuelva se sorprenda al ver el partido en Mestalla".

El jugador, que ha pedido disculpas a varios jugadores del primer equipo, tiene previsto atender hoy a los medios tras el partido de Champions para hacerlo además públicamente.

Una disculpas "que claro que aceptaría. Ahora bien, esperaría con muchas ganas el partido de vuelta para demostrar que somos competitivos", ha dicho Jaume.

Ahora "veo un equipo que le cuesta asociarse que no tiene automatismos y no sé si el cambio de entrenador va a solucionar el problema", ha explicado el ex-jugador.

De hecho "el problema va mucho más allá del cambio de Entrenador es un problema de estructura", ha matizado el futbolista. Una situación evidente puesto que quienes tienen que encontrar un sustituto para el técnico, están tan cuestionados o más que el.