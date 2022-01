Una joven agricultora valenciana regala las naranjas del campo de su padre fallecido

La situación de Sarah y su madre, dos agricultoras que producen naranja ecológica, es muy complicada. Su comprador las ha dejado tiradas en enero y para evitar que su pequeña producción de naranja ecológica acabe en el suelo, donan su producto a quien quiera recogerla de los árboles.

A través de un vídeo que ha difundido por redes sociales y que se ha hecho viral, Sarah explica que ella y su madre, agricultoras las dos, se hicieron cargo del proyecto agrícola de la familia y continuaron con el cultivo de naranjas navelina ecológicas cuando su padre Abel falleció, pero ahora se ven obligadas a donar gratuitamente toda su cosecha.

Aunque en septiembre su comprador de confianza les dijo que contaran con él para la cosecha de naranja de esta temporada, ahora el comprador les ha dicho que no va a comprarles nada de su cosecha y no tienen a quién vender sus naranjas. Por ello, y para evitar que todo el esfuerzo no sirva para nada, las dos productoras donan de forma gratuita toda producción de naranjas a quien quiera ir al campo a por ellas para evitar que acaben tiradas en el suelo.

"Nos encontramos con el problema de que nuestra cosecha está en los árboles. Todo el esfuerzo que hemos puesto, no solo esta temporada, sino desde que decidimos que nuestro campo sería ecológico, se ve ahora en peligro porque nuestra naranja puede terminar en el suelo".

Econavelina, una empresa familiar

En la web del proyecto agrícola familiar de Sarah y su madre explican que su empresa, Econavelina, se dedica al cultivo de naranjas ecológicas certificada sin utilizar productos químicos, regadas con agua de pozo propio y con el máximo respeto por el medio ambiente.

Además, indican que "somos técnicos agrícolas que realizamos un seguimiento pormenorizado de todos los procesos de cultivo, y muy particularmente el de maduración, analizando diariamente la relación Azúcar/Acidez, con el fin de recolectar nuestras naranjas en su momento óptimo de madurez".

"Nuestro objetivo es que usted pueda disfrutar de naranjas maduradas en el árbol, recién cogidas y con el valor añadido de ser de cultivo ecológico, todo ello con un precio justo".