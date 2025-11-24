Valencia acelera su transformación empresarial: el MBA de la Cámara de Comercio impulsa la profesionalización directiva

La Comunitat Valenciana se encuentra en un momento clave para su tejido productivo. La región avanza en un proceso de modernización económica que combina crecimiento, innovación y apertura internacional. En los últimos años, el territorio ha mostrado un dinamismo superior a la media nacional, con previsiones que sitúan el PIB valenciano en un 3,6% en 2025 y un 2,9% en 2026, por encima del conjunto de España.

Ese avance se desarrolla en un entorno marcado por la digitalización, el cambio tecnológico y la necesidad de reforzar la competitividad empresarial. Por primera vez, la Comunitat figura entre los 100 territorios más innovadores de la Unión Europea, según el Regional Innovation Scoreboard, y la economía digital ya supone alrededor del 18% del PIB autonómico.

Este contexto de transformación empresarial exige perfiles directivos capaces de interpretar, gestionar los cambios y convertirlos en oportunidades de crecimiento. En este escenario, el MBA Executive de la Cámara de Comercio de Valencia destaca como un programa de formación actualizado en dirección de empresas que ayuda a profesionales y organizaciones a afrontar los retos actuales con mayor solvencia.

La innovación avanza en el tejido empresarial valenciano

La innovación continúa avanzando en la Comunitat Valenciana a un ritmo sostenido. Según la última Encuesta de Innovación disponible, en 2022 un total de 2.720 empresas valencianas —el 15,68% del tejido empresarial regional— realizaron inversión en innovación, un incremento del 20,57% respecto a 2020. Este crecimiento confirma la apuesta de las compañías por mejorar procesos, productos y modelos de negocio en un contexto cada vez más competitivo.

El esfuerzo investigador también mantiene una tendencia al alza. En 2023, el gasto en I+D representó el 1,23% del PIB valenciano, mientras que la media española alcanzó el 1,49%, según los últimos datos del INE. Aunque la Comunitat todavía se sitúa por debajo del promedio nacional, el avance es significativo: entre 2014 y 2019 el esfuerzo investigador regional creció cerca del 4%, superando a diversas comunidades industriales consolidadas.

Además, la red de institutos tecnológicos de la Comunitat (REDIT) trabajó con más de 14.500 empresas y desarrolló más de 1.500 proyectos de I+D+I en 2024, lo que confirma la creciente colaboración y triangulación entre diferentes empresas, centros tecnológicos y profesionales en la región.

Un tejido empresarial amplio y diverso que necesita liderazgo

La Comunitat Valenciana cuenta con un tejido empresarial extenso y heterogéneo, integrado por miles de pymes, comerciales y de servicios. Entre ellas destacan también las empresas familiares valencianas centradas en la planificación estratégica, que representan la parte esencial del dinamismo económico de la región y afrontan retos de profesionalización, relevo generacional y adaptación a mercados más competitivos.

El sector comercio, por ejemplo, generó en 2023 una cifra de negocio de 100.725 millones de euros, equivalente al 9,8% del total nacional, y empleó a 374.587 personas, cerca del 12% del empleo comercial de España.

Los datos del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana confirman la magnitud del tejido productivo y muestran cómo la competencia global, la digitalización y la transición industrial obligan a las compañías a reforzar sus capacidades de gestión elevando el nivel de rendimiento de sus colaboradores.

En paralelo, estudios recientes de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana advierten sobre las dificultades crecientes para cubrir perfiles altamente cualificados y sobre la necesidad de fortalecer las capacidades directivas en liderazgo, planificación financiera, gestionar correctamente el talento y adaptación a la digitalización.

El MBA de la Cámara de Comercio: formación directiva con impacto real

En un entorno donde las empresas necesitan directivos capaces de tomar decisiones sólidas y anticiparse a los cambios, el MBA Executive de la Cámara de Comercio de Valencia ofrece algo más que contenidos académicos: propone un espacio de aprendizaje que permite a los profesionales replantear cómo miran sus organizaciones y cómo actúan dentro de ellas.

El programa está orientado a desarrollar las capacidades que hoy más demandan las compañías valencianas: criterio para analizar escenarios complejos, agilidad para adaptar modelos de negocio, capacidad para coordinar equipos diversos y una visión ética y más amplia del impacto de cada decisión. Todo ello trabajado desde experiencias reales, situaciones que los participantes reconocen porque forman parte de su día a día, y herramientas que pueden aplicar desde la primera semana de recibir la formación.

Más que “enseñar”, el MBA se concibe como un facilitador que acompaña a los directivos en un proceso de revisión y mejora de su forma de gestionar: desde cómo interpretan los datos financieros hasta cómo comunican una estrategia, seleccionan el mejor perfil profesional para cada puesto, resuelven un conflicto o impulsan un proyecto que implica a distintas áreas de la empresa. Este enfoque práctico y reflexivo está llevando a muchos profesionales a utilizar el programa como una vía para reforzar su forma de liderar y entender mejor cómo funcionan las empresas en un entorno cambiante.

Además, el contacto con otros participantes —procedentes de sectores distintos, tamaños de empresa diferentes y responsabilidades diversas— aporta una perspectiva que no se obtiene en la rutina profesional. El programa facilita ese cruce de experiencias del que surgen nuevas ideas, nuevas formas de abordar problemas y, en muchos casos, nuevas oportunidades para hacer que las cosas sucedan de forma más eficiente en el entorno empresarial.

Profesionalización directiva y resiliencia regional

Más allá del crecimiento personal, la mejora de las capacidades directivas tiene un efecto directo sobre la resistencia y estabilidad del tejido empresarial valenciano. Profesionales con una visión más amplia de la gestión, capaces de interpretar el entorno, coordinar equipos y planificar a medio plazo, contribuyen a que las empresas reaccionen mejor ante episodios críticos —como la DANA de 2024— y mantengan su competitividad en mercados cada vez más globales y exigentes.

En este sentido, iniciativas formativas como el MBA de la Cámara de Comercio de Valencia permiten que empresas y directivos dispongan de un espacio donde actualizar su manera de trabajar, contrastar decisiones y reforzar su criterio en un entorno que exige adaptación constante. Esta evolución del liderazgo es uno de los factores que ayuda a la Comunitat Valenciana a sostener su ritmo de innovación, productividad e internacionalización.

La región avanza hacia un modelo económico más innovador y abierto, y esta transición requiere profesionales preparados para dirigir organizaciones en un escenario digitalizado y dinámico. En este contexto, el MBA de la Cámara de Comercio de Valencia destaca como un proceso de aprendizaje que acompaña a los directivos en la mejora de sus habilidades y en la comprensión de los desafíos que afrontan las empresas valencianas, contribuyendo al fortalecimiento del tejido productivo regional.

