URbanitas del Vino consolida su crecimiento y acerca los vinos de la DO Utiel-Requena a miles de personas

La Denominación de Origen Utiel-Requena ha cerrado con éxito una nueva edición de URbanitas del Vino, una propuesta que refuerza su presencia en la ciudad de València tras dos meses de actividad. El proyecto ha evolucionado hacia una versión ampliada que consolida su crecimiento en alcance, duración y participación.

La iniciativa ha unido una amplia programación en torno a la hostelería valenciana con 23 locales participantes, 30 bodegas y 55 referencias de vino distribuidas en siete barrios de la ciudad. A lo largo de este periodo, el público ha podido descubrir la diversidad de los vinos de la DO Utiel Requena a través de copas, menús maridados y diferentes experiencias vinculadas a la gastronomía.

La edición arrancó con una presentación en Casa Pescadores que reunió a medios de comunicación y creadores de contenido gastronómico y lifestyle. Desde ahí, el proyecto se ha desplegado por los barrios Cabanyal, Malvarrosa, Benimaclet, Pla del Real, Eixample, Russafa y Centro, integrando el vino en la oferta habitual de numerosos espacios de la ciudad.

Gracias a los vídeos de los influencers que han colaborado en esta acción se ha amplificado la visibilidad del proyecto en redes sociales acercando la experiencia a más de 260.000 personas solo en Instagram. Entre los perfiles participantes se encuentran @enjoybyana, @jacoveoo, @agropauli, @latiavisanticaalbal, @gastroexperience.valencia, @lavidesbella y @emiliana_artagaveytia.

Uno de los grandes ejes de esta edición ha sido la buena respuesta del público a las distintas propuestas desarrolladas en los establecimientos participantes, que han permitido poner en valor la versatilidad de los vinos de la Denominación en contextos cercanos y cotidianos.

Los esmorzars, la gran novedad

Como principal incorporación, URbanitas del Vino ha introducido los esmorzars integrando el vino en una de las tradiciones gastronómicas más representativas de la cultura valenciana. Durante tres fines de semana, siete locales de referencia ofrecieron menús especiales compuestos por picoteo tradicional, bocadillo y vino DO Utiel Requena. La propuesta tuvo una notable acogida y abrió nuevas posibilidades de consumo de vino a los comensales.

Dos tardeos para brindar con Valencia

Los tardeos se consolidaron como uno de los formatos más participativos de la edición. El primero de ellos, en Mercader Cabanyal reunió a numerosos asistentes pese a la lluvia y acogió el brindis colectivo del Día Vino DO de la CECRV. El segundo, celebrado el miércoles pasado, se celebró en el hotel Only You de Valencia con aforo completo, música en directo, las 55 referencias disponibles, que se agotaron las existencias, y un ambiente mágico con Valencia con destacada presencia de winelovers internacionales y su atardecer de fondo.