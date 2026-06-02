'Requena es Cava' celebra su edición más especial el 13 de junio

La emblemática plaza de La Villa de Requena acoge el próximo sábado 13 de junio una nueva edición del evento ‘Requena es Cava’, un tardeo organizado por la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad, València Turisme y la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca que se postula, un año más, como la excusa perfecta para brindar por la llegada del verano, en esta ocasión más si cabe, ya que la cita será una celebración con motivo de la obtención del título de Ciudad Española del Vino. Desde las 19:30 horas el centro del casco antiguo de Requena volverá a brillar con las chispeantes burbujas de los mejores espumosos en la cuna del cava valenciano, armonizados con una excelente propuesta gastronómica.

Se trata de un certamen que reivindica el papel del término municipal de Requena como único municipio de la Comunitat Valenciana en el que está permitido elaborar vinos espumosos bajo el método tradicional amparados por el Consejo Regulador de la DO Cava. Además, el colectivo pretende contribuir a acabar con la estacionalidad en el consumo de cavas planteando sus espumosos como perfectos compañeros en la época estival.

‘Requena es Cava’ contará con la participación de las siete bodegas que forman parte del colectivo de cavistas requenenses: Coviñas, Chozas Carrascal, Dominio de la Vega, Hispano+Suizas, Marevia, Pago de Tharsys y Torre Oria. Las siete firmas aprovecharán su presencia para descorchar botellas emblemáticas, las últimas añadas de sus cavas más reconocidos y algunas de las novedades que han ido presentando durante estos últimos meses. Será una jornada especial para los bodegueros, ya que “es el evento que nos acerca a nuestra gente en un entorno único y con un ambiente festivo y desenfadado”, según afirma Jorge Srougi, presidente de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena. En el apartado gastronómico, el colectivo de Clochineros de València, la taberna Patapuerca, el Horno Celeste y los quesos de Granja Rinya ofrecerán sus propuestas gastronómicas, convirtiéndose en los mejores aliados para los espumosos requenenses en el arranque oficioso de la temporada de verano en el interior de Valencia. Así, ‘Requena es Cava’ se presenta como el evento perfecto para descubrir unos cavas caracterizados por su singularidad. Requena es la zona de mayor altitud dentro de la DO Cava, lo que unido al particular clima del municipio (con cálidos y secos veranos y fríos inviernos y una amplia diferencia térmica entre el día y la noche) y las características del terroir permiten elaborar cavas de notable frescura y una importante capacidad de guarda.

La jornada está programada para el próximo sábado 13 de junio y se celebrará en la Plaza de Albornoz (conocida popularmente como Plaza de La Villa), en pleno centro del casco antiguo de la ciudad de Requena, en horario de 19:30 a 23:00 horas. Para poder degustar los cavas elaborados por las bodegas participantes se implantará un sistema de tickets de degustación, que incluirá una copa de cristal personalizada, seis degustaciones de cava y un práctico porta-copa.

Requena es Cava | ondacero.es

'Requena es Cava' es un evento organizado por la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena y el Ayuntamiento de Requena y cuenta con el patrocinio y colaboración de València Turisme, la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y Cajamar.