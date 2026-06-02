Nissan Almenar muestra el nuevo. Nissan Micra eléctrico en Kinépolis

Nissan Almenar ha escogido de nuevo las instalaciones de Kinépolis para mostrar una de las más recientes novedades que han llegado al mercado del automóvil: el Nissan Micra eléctrico. El concesionario oficial de la firma japonesa en Valencia expone durante la semana de 1 al 7 de junio en este conocido y concurrido centro de ocio al nuevo componente de su gama cero emisiones, junto a otros dos grandes referentes del mercado SUV como son los Nissan Qashqai y Juke.

El nuevo Nissan Micra se presenta bajo una renovada estética, pero que hace notables guiños al mo-delo original, y estructurada en torno a dos combinaciones de motor eléctrico y batería. La versión de acceso recurre a un propulsor de 122 CV de potencia asociado a una batería de 40 kWh, mientras que la variante más prestacional eleva la potencia hasta los 150 CV al igual que la capacidad de la batería a 52 kWh. Con todo ello, la autonomía homologada para el Micra eléctrico es de 319 km para el modelo equipado con la batería de 40 kWh, y de 419 km para el de mayor capacidad.

Entre otros detalles técnicos el nuevo Micra eléctrico incorpora elementos como el sistema e-Pedal, que permite conducir utilizando prácticamente un solo pedal al contar con un elevado nivel de rege-neración y frenada cuando se deja de acelerar. Una gestión de la energía a la que también se puede acceder a través de las levas situadas detrás del volante y ajustar a cada necesidad de conducción el sistema de frenada regenerativa.

Nissan Juke y Qashqai, dos referentes del mercado SUV

Asimismo, la exposición desplegada en Kinépolis cuenta con la presencia de los Nissan Qashqai y Juke. Dos modelos que marcan la pauta en sus respectivos segmentos del mercado SUV, como es el caso del Qashqai equipado con la tercera generación del sistema híbrido e-POWER, con el que el exitoso crossover de Nissan destaca por su eficiencia con un consumo de 4,3 litros cada 100 km, unas emisiones de CO2 de 98 g/km y una autonomía de 1.280 km con un solo depósito de combustible.

Por su parte, el Nissan Juke es uno de los protagonistas del competitivo sector de los SUV de orien-tación urbana. Su deportiva estética se combina con un avanzado equipamiento tecnológico y una gama de motorizaciones que incluye versiones de gasolina de 114 CV e híbridas de 143 CV.

Nissan Almenar ya cuenta con la totalidad de la gama del nuevo Nissan Micra eléctrico, compuesta por las variantes de batería Standard Range y Long Range, así como en los niveles de acabado Acenta, N-Connecta y Tekna. Una más que interesante propuesta de movilidad eléctrica que los conductores valencianos van a poder conocer en primera persona en Kinépolis durante toda esta semana.

Nissan Almenar es el principal referente para Nissan en Valencia gracias a una completa red de ins-talaciones desplegadas a lo largo de toda la Comunitat Valenciana, con puntos de atención comercial y de servicio posventa en Valencia (sede central en la Avenida Tres Cruces, 36), Paterna, Quart de Poblet, Gandia, Dénia y Castellón. Sin dudar, Nissan Almenar.