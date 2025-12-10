El Máster of Wine español, Álvaro Ribalta, realizó una cata de vinos y un análisis del mercado británico

En la cata, Ribalta pudo conocer y catar casi 50 vinos, tanto blancos, como rosados y tintos, siendo protagonistas los de la variedad Bobal, la variedad autóctona mayoritaria de la DO Utiel-Requena. Seguidamente, ofreció un análisis sobre el mercado británico a las bodegas e interactuó con ellas sobre la cata que previamente el Master of Wine pudo puntuar y calificar.

El Máster of Wine español, Álvaro Ribalta | ocr

Ribalta explicó la madurez y consolidación del mercado británico, siendo un gran escaparate de vinos y marcas, pero también dio pautas sobre su competitividad y el estudio previo que requiere adentrarse en un mercado tan global.

Tras un amplio desglose del mercado británico, que incluyó impuestos, cartas de vinos británicas y prescriptores, destacó las principales oportunidades para la DO Utiel-Requena: desde las variedades autóctonas hasta la sostenibilidad y el cultivo ecológico.

Por último, consideró importante conocer y adaptarse a los perfiles de vinos que demandan los consumidores, ya que actualmente España es el tercer país importador en litros y el tercero en valor en este mercado.