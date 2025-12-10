Ofrecido por la DO Utiel-Requena

El Máster of Wine español, Álvaro Ribalta, realizó una cata de vinos y un análisis del mercado británico

El Máster of Wine español, Álvaro Ribalta, visitó la sede del Consejo Regulador para catar los vinos propuestos por las 20 bodegas que participan en el proyecto de promoción del mercado británico de la DO Utiel-Requena.

Valencia |

En la cata, Ribalta pudo conocer y catar casi 50 vinos, tanto blancos, como rosados y tintos, siendo protagonistas los de la variedad Bobal, la variedad autóctona mayoritaria de la DO Utiel-Requena. Seguidamente, ofreció un análisis sobre el mercado británico a las bodegas e interactuó con ellas sobre la cata que previamente el Master of Wine pudo puntuar y calificar.

Ribalta explicó la madurez y consolidación del mercado británico, siendo un gran escaparate de vinos y marcas, pero también dio pautas sobre su competitividad y el estudio previo que requiere adentrarse en un mercado tan global.

Tras un amplio desglose del mercado británico, que incluyó impuestos, cartas de vinos británicas y prescriptores, destacó las principales oportunidades para la DO Utiel-Requena: desde las variedades autóctonas hasta la sostenibilidad y el cultivo ecológico.

Por último, consideró importante conocer y adaptarse a los perfiles de vinos que demandan los consumidores, ya que actualmente España es el tercer país importador en litros y el tercero en valor en este mercado.

