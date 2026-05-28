Programa especial

Más de Uno Valencia celebra la semana del Medioambiente

En Onda Cero Valencia celebramos la Semana del Medioambiente con una programación especial en Más de Uno Valencia del 1 al 5 de junio.

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Más de Uno Valencia celebra la semana del Medioambiente
Más de Uno Valencia celebra la semana del Medioambiente | ondacero.es

Descubriremos iniciativas y protagonistas comprometidos con la sostenibilidad, el cuidado del entorno y un futuro más verde.

Contaremos con expertos y referentes que compartirán su experiencia, su visión y las claves para construir una sociedad más respetuosa con el medioambiente.

Del 1 al 5 de junio, acompáñanos y celebra con nosotros la Semana del Medioambiente en Más de Uno Valencia.

Patrocina:

-ITE, Instituto tecnológico de la energía

-Aimplas, Instituto tecnológico del plástico

-Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana

-Caixa Popular

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