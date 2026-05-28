Más de Uno Valencia celebra la semana del Medioambiente

Descubriremos iniciativas y protagonistas comprometidos con la sostenibilidad, el cuidado del entorno y un futuro más verde.
Contaremos con expertos y referentes que compartirán su experiencia, su visión y las claves para construir una sociedad más respetuosa con el medioambiente.
Del 1 al 5 de junio, acompáñanos y celebra con nosotros la Semana del Medioambiente en Más de Uno Valencia.
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-ITE, Instituto tecnológico de la energía
-Aimplas, Instituto tecnológico del plástico
-Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana
-Caixa Popular