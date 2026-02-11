La Fundació Visit València presenta FOCUS, una evolución de su sistema de inteligencia turística enfocada a los retos actuales del turismo

La Fundació Visit València ha presentado hoy FOCUS, la evolución del Sistema de Inteligencia Turística de la ciudad diseñado para reforzar la gestión sostenible del turismo a través de datos fiables, continuos y relevantes. Esta nueva plataforma supone un avance decisivo en la gestión de los datos del turismo en la ciudad de València, orientados a fortalecer la sostenibilidad del destino, facilitar las predicciones y la toma de decisiones.

La presentación ha corrido a cargo de la concejala de Turismo y presidenta de la Fundación, Paula Llobet; el director de la Fundación, Tono Franco; y el equipo del Área de Inteligencia de esta entidad. Llobet ha explicado que el turismo no es un fin en sí mismo, sino un medio para impulsar el bienestar de la ciudad. “En este sentido, el nuevo modelo turístico de la ciudad de València, centrado en la sostenibilidad, requiere herramientas capaces de apoyar con datos la toma de decisiones y de acompañar al sector en un contexto de creciente complejidad lleno de cambios climáticos, geopolíticos o demográficos y con una actividad turística que evoluciona con rapidez y se diversifica. FOCUS nace precisamente para responder a esos retos”, ha apuntado.

Inversión y nuevas funcionalidades

FOCUS ofrece mayor granularidad de la información, nuevas funcionalidades y un diseño más intuitivo, accesible y orientado a las necesidades reales del sector. Para ello se han destinado 400.000 euros a la adquisición y tratamiento de datos, ampliando la base hasta 125.000.000 registros. Asimismo, se han incorporado técnicas de Inteligencia Artificial para estructurar los datos y mejorar la capacidad analítica del sistema, consolidando un paso adelante en innovación. Para asegurar su evolución, la Fundació Visit València continuará mejorando funcionalidades y reforzando la capacidad de análisis de FOCUS.

Balance 2025

Durante la presentación, Llobet ha ofrecido también el balance turístico del pasado ejercicio. La ciudad de València registró cerca de 6 millones de pernoctaciones en 2025 (5.961.460), una cifra similar a la de 2024 (-1,5%), condicionada principalmente por un primer cuatrimestre complejo, todavía marcado por el impacto de la DANA. Esta cifra supone un crecimiento del 8% respecto a 2023 y se convierte así en el segundo mejor año de la historia, tras 2024.

Las pernoctaciones nacionales crecieron hasta 1.995.260, un 3,7% más que en 2024, compensando el descenso de las internacionales, que se situaron en 3.966.200, un 3,8% menos que el año anterior, aunque todavía un 13,5% por encima de 2023. En los primeros meses de 2025 se dejó notar, especialmente en los mercados extranjeros, el impacto de la DANA, que afectó al ritmo de recuperación del inicio del ejercicio.

En lo que respecta a viajeros, València alcanzó los 2.404.397 turistas, lo que supone un incremento del 0,8%, mientras que la estancia media se mantuvo en 2,48 noches, similar a las 2,54 del año anterior, unas cifras que demuestran la consolidación y competitividad de la ciudad, ya que son elevadas para un destino urbano.

Los principales mercados internacionales fueron Italia (637.344 pernoctaciones), Países Bajos (466.100), Alemania (337.366), Reino Unido (334.102), Estados Unidos (280.455) y Francia (273.557), confirmando la diversificación de la demanda y la fortaleza del posicionamiento internacional de la ciudad.

La rentabilidad hotelera se mantuvo en un buen nivel y en línea con los ejercicios anteriores. La ocupación media alcanzó el 77%, el precio medio diario se situó en 117,23 euros, y el RevPAR en 90,16 euros, ligeramente por debajo del anterior ejercicio, pero consolidando un escenario de estabilidad que favorece la inversión, la calidad del empleo y la sostenibilidad del sector.

Por su parte, el Aeropuerto de València cerró el año con cifras récord, alcanzando 5.931.517 pasajeros en llegadas, un 9,7% más que en 2024 y un 18,9% más que en 2023, gracias al refuerzo de la conectividad aérea de la ciudad y su atractivo como destino urbano internacional.

Estabilidad y desestacionalización

La concejala de Turismo, inversión y Captación de Inversiones y presidenta de la Fundación Visit València, Paula Llobet, ha señalado que uno de los indicadores más relevantes del ejercicio es la estabilidad de la demanda. El índice de volatilidad, que mide la regularidad del comportamiento turístico a lo largo del año, se situó un punto porcentual mejor que en 2024, reflejando la capacidad de València para atraer turistas de forma homogénea.

“En este contexto, la ciudad continúa avanzando en su estrategia de desestacionalización, con muy buenos resultados en meses tradicionalmente más débiles. Además de los indicadores globales del año, destaca especialmente diciembre, que registró un 5,3% más que en 2023, consolidándose como un mes con buena demanda turística. Estamos impulsando la ocupación en los meses que tradicionalmente tenían menos demanda, gracias a eventos como el Maratón o la Navidad, gracias al impulso de campañas como la de Navidad Mediterránea”, ha apuntado.

Ocupación enero 2026

Respecto a los sondeos realizados por la Fundación Visit Valencia este mes de enero de 2026, se desprende que la ocupación hotelera del mes de enero se sitúa 1 punto porcentual por encima de la registrada en el mismo periodo del año anterior, con la mayoría de los hoteles en el entorno del 60% de ocupación. En cuanto al precio medio y al RevPAR, se observan crecimientos moderados, con cifras similares a las del año pasado, del 2,5% y del 5,5% respectivamente.