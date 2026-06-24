Las fuentes PUSDAR dispensarán más de 136.000 litros de agua fría durante el verano y evitarán cerca de 6.000 botellas de plástico de un solo uso

Las fuentes PUSDAR (Puntos de Suministro de Agua Refrigerada) continúan consolidándose en la ciudad de Valencia como una infraestructura esencial para la hidratación urbana, sobre todo durante los meses de mayor calor. Sirva como referente los meses de julio y agosto de 2025. Estas instalaciones, que componen ya una red de 77 fuentes de gran caudal, suministraran gratuitamente en la temporada estival más de 136.400 litros de agua fría y filtrada a ciudadanos y visitantes, convirtiéndose en un recurso fundamental al alcance de todos para combatir las altas temperaturas y promover al mismo tiempo hábitos de consumo sostenibles.

La creciente utilización de estos puntos de agua, impulsados por el Ayuntamiento de Valencia, refleja la necesidad de disponer de espacios públicos adaptados a las nuevas condiciones climáticas, garantizando el acceso universal a agua potable de calidad en cualquier momento del día.

Además de facilitar la hidratación gratuita, las fuentes PUSDAR contribuyen de forma directa a la reducción de residuos plásticos. De hecho, gracias a su uso, se estima que se evitará el consumo de cerca de 6.000 botellas de plástico de un solo uso, una cifra equivalente a 3.880 botellas de medio litro y 2.069 botellas de litro y medio.

Esta reducción supondrá evitar la generación de más de 100 kilos de plástico, contribuyendo a disminuir el impacto ambiental asociado a la fabricación, distribución y gestión de residuos de envases desechables.

La instalación de este tipo de fuentes ha crecido exponencialmente en los tres últimos años. En 2023 se pasó de 25 fuentes a 46 unidades. En 2024 ascendió el número a 54 fuentes mientras que desde 2025 a la actualidad se han incrementado de 54 a 77 fuentes PUSDAR. Solo en los meses de julio y agosto de 2025, estas fuentes dispensaron de forma gratuita más de 124.000 litros de agua fría a ciudadanos y turistas. Cifra que se superará con creces en la presente campaña estival, marcada por las altas temperaturas.

Nuevos puntos de servicio

Está previsto aumentar número de unidades de aquí a final de año para mayor y mejor cobertura en puntos estratégicos. Su implantación combina zonas de gran afluencia de personas, como la Ciutat de les Arts i les Ciències, La Marina o los Jardines del Turia, con barrios y pedanías, acercando este servicio a todos los ciudadanos.

Las fuentes PUSDAR se han convertido en una herramienta eficaz para impulsar ciudades más sostenibles, preparadas para afrontar los efectos de las olas de calor, promoviendo tanto el consumo responsable de agua del grifo así como la reducción de plásticos de un solo uso.

Fuentes de gran caudal: 120 Litros/hora

Las fuentes PUSDAR están diseñadas específicamente para espacios exteriores y cuentan con tecnología avanzada que garantiza la máxima seguridad e higiene. Son capaces de dispensar hasta 120 litros por hora de agua refrigerada y filtrada.

Además, incorporan un sistema de uso sin contacto mediante sensores de movimiento, permitiendo rellenar botellas reutilizables de forma cómoda e higiénica. Este intuitivo proceso se complementa con sistemas de limpieza mediante ozono y lámparas ultravioleta con función antibacteriana, así como filtros de sedimentos y carbón activo que mejoran la calidad y el sabor del agua.