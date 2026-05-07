El centro comercial Aqua Multiespacio celebra este año su 20º aniversario

Desde su inauguración, Aqua Multiespacio ha destacado por su ubicación estratégica junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, lo que lo ha convertido en un punto de encuentro habitual tanto para residentes como para turistas. A lo largo de estos 20 años, el centro ha sabido evolucionar, incorporando nuevas marcas, ampliando su oferta comercial y gastronómica, y apostando por experiencias que van más allá de la compra tradicional. Hoy en día, es mucho más que un centro comercial: es un espacio donde conviven moda, entretenimiento, cultura y ocio familiar.

Aqua Multiespacio | ondacero.es

Para celebrar este importante hito, Aqua Multiespacio ha preparado un fin de semana muy especial, los días 15 y 16 de mayo, con una programación pensada para sorprender y agradecer la fidelidad de sus visitantes. Durante estas dos jornadas, el centro se transformará en un escenario lleno de actividades, premios y espectáculos diseñados para todas las edades.

Uno de los grandes atractivos de la celebración será el impresionante espectáculo de mapping que se proyectará sobre la fachada del edificio. Con más de 1.000 m2 de proyección, esta experiencia visual promete convertirse en uno de los momentos más memorables del aniversario. A través de efectos de luz, animaciones y música, el mapping recorrerá la historia del centro comercial, mostrando su evolución y celebrando su historia. Este tipo de propuestas, cada vez más populares en eventos urbanos, refuerzan la apuesta de Aqua Multiespacio por ofrecer experiencias innovadoras que conecten emocionalmente con el público.

Además del espectáculo visual, el centro ha querido premiar la fidelidad de sus visitantes con una acción muy especial: durante el fin de semana del aniversario, los clientes podrán conseguir tarjetas regalo simplemente por visitar el centro. Esta iniciativa busca incentivar la participación y convertir la experiencia de acudir a Aqua en algo aún más atractivo. Se trata de una forma directa de agradecer a quienes han formado parte de su historia a lo largo de estos 20 años.

El público familiar también tendrá un papel protagonista en esta celebración. Uno de los espacios más queridos por los más pequeños, la Lego Fan Factory, organizará actividades especiales durante todo el fin de semana.

Aqua Multiespacio | ondacero.es

A lo largo de sus 20 años de trayectoria, Aqua Multiespacio ha sido testigo de la transformación del comercio y del ocio en las ciudades. Ha sabido adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo, apostando por la experiencia del cliente como eje central. En un contexto en el que el comercio online ha ganado protagonismo, espacios como este han demostrado que la clave está en ofrecer algo que va más allá de la compra: momentos, emociones y vivencias compartidas.

Este aniversario no solo es una celebración del pasado, sino también una mirada hacia el futuro. Aqua Multiespacio continúa trabajando para seguir siendo un referente en Valencia, apostando por la innovación y la mejora constante de sus instalaciones y servicios. La renovación de espacios, la incorporación de nuevas marcas y la organización de eventos son solo algunas de las líneas estratégicas que marcarán su evolución en los próximos años.

En definitiva, el 20º aniversario de Aqua Multiespacio es una oportunidad perfecta para redescubrir este emblemático centro comercial y disfrutar de una programación única. El fin de semana del 15 y 16 de mayo promete ser una auténtica fiesta, llena de luz, creatividad y sorpresas para todos los públicos. Una celebración que no solo conmemora dos décadas de historia, sino que también refuerza el vínculo entre el centro y la ciudad de Valencia.

Porque, después de 20 años, Aqua Multiespacio sigue siendo mucho más que un lugar para comprar: es un espacio donde se crean recuerdos.