Dani Raba: “Estoy ilusionado con este salto, supone un cambio grande a mejor”

El extremo Dani Raba expresó que está muy ilusionado con su llegada por dos temporadas al Valencia, un fichaje que calificó como un “salto” y “un cambio grande a mejor”.

Todo el mundo sabe "lo que es el Valencia, creo que no hay ninguna duda. A través de confianza del míster (Carlos Corberán) y de (Miguel Ángel) Corona pues no se podía decir que no, lógicamente”, dijo en declaraciones al club.

El futbolista cántabro de 29 años explicó que este momento de su carrera, con su edad, puede ser importante y muy bonito para disfrutar en el Valencia: “Voy a poder aportar cosas positivas y creo que me va a venir bien a nivel personal y profesional”.

Raba, que se formó en la cantera del Villarreal, equipo con el que debutó en Primera División y ganó la Liga Europa en 2021 anotando un penalti en la tanda decisiva, ha pasado por el Huesca, Granada y Leganés. El futbolista llega libre después de tres temporadas en el equipo madrileño en el que ha anotado nueve goles y ha dado cinco asistencias entre Liga y Copa del Rey en la última campaña.

“Estoy muy contento, tengo muchas ganas de llegar, conocer las instalaciones, a la gente, los entrenamientos. El año que he pasado va a ser totalmente diferente a este, conozco el Valencia porque he estado muchos años allí, aunque no he estado dentro, y creo que puedo aportar cosas y me puede aportar mucho”, finalizó.