Cheste cierra el mundial con 93.972 espectadores y abre el martes la campaña con los test

El Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana celebro este domingo las últimas carreras del Mundial de MotoGP con la presencia de 93.972 espectadores en sus gradas, según confirmó el Circuit Ricardo Tormo, que acogió la prueba.

El trazado valenciano será además este martes 18 de noviembre el escenario de los test oficiales para la próxima temporada, una cita para la que aún quedan entradas a la venta en la web del Circuit.

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) en Moto GP y los españoles Izan Guevara (Boscoscuro) en Moto2 y Adrián Fernández (Honda) en Moto3 se adjudicaron las últimas victorias de la temporada en el circuito que tradicionalmente cierra el Mundial

La organización confirmó también que el sábado acudieron al circuito de Cheste 86.010 con la carrera Sprint y las clasificaciones y que en los primeros entrenamientos de las jornadas previa estuvieron en las gradas 25.337 aficionados.