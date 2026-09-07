Cerca de 2.000 de valencianistas protestan fuera de Mestalla por la gestión y los resultados

Cerca de 2.000 aficionados del Valencia se concentraron en la puerta del palco de Mestalla en la avenida de Suecia para protestar contra la gestión del club y los malos resultados del equipo después de la contundente derrota por 0-5 ante el Barcelona.

Los aficionados se desplazaron hasta la puerta del palco del estadio una vez finalizado el encuentro y protagonizaron una protesta en la que se escucharon cánticos contra los jugadores y la dirección del club, entre ellas “jugadores mercenarios”, “no vais a salir”, “los capitanes dónde están” y “diles que se vayan de una puta vez”.

La protesta se produjo en una jornada especialmente señalada por la presencia en Mestalla del presidente del Valencia, Kiat Lim, que presenció su primer partido de Liga en el estadio desde que en marzo de 2025 asumiera la presidencia del club.

El dirigente, hijo del máximo accionista Peter Lim, aterrizó este mismo domingo en València y acudió posteriormente al encuentro ante el Barcelona. Kiat Lim fue recibido con una sonora pitada por parte de todo el estadio en un ambiente de creciente malestar entre la afición valencianista por la situación deportiva y la gestión de la entidad.

Además, colectivos como la Curva Nord y Libertad VCF hicieron un llamamiento para vaciar Mestalla hasta el minuto 19, pero únicamente la Grada de Animación se mantuvo, prácticamente en su totalidad, vacía hasta dicho minuto, un guiño al año de creación del club, que fue 1919.

El resto de aficionados optó por protestar desde dentro. Los jugadores y Carlos Corberán fueron pitados al inicio del partido y los cánticos de “fuera, fuera” y “Peter, vete ya” fueron dirigidos al palco y, cuando entró la Curva Nord, lo hizo con el cántico de "Peter Lim, hijo de puta".

La derrota ante el Barcelona deja al Valencia como colista de LaLiga después de cuatro jornadas, con un solo punto sumado, un gol a favor y nueve en contra. El equipo valencianista todavía no ha logrado ganar esta temporada y únicamente ha marcado en uno de sus cuatro encuentros ligueros.

El 0-5 ante el conjunto azulgrana agravó además el clima de tensión que ya se había vivido en las últimas semanas en Mestalla, donde las protestas contra la propiedad y la dirección del club se han convertido en una constante.