LEVANTE UD

El centrocampista Enzo Bardeli, granota hasta 2029

El conjunto granota hace oficial su primer refuerzo para el centro del campo

Sergi López

Valencia |

El centrocampista Enzo Bardeli, granota hasta 2029
El centrocampista Enzo Bardeli, granota hasta 2029 | Levante UD

El Levante UD 26-27 empieza a cobrar forma, y el primero de los refuerzos en propiedad ya ha firmado su contrato con el equipo de Luís Castro.

El francés Enzo Bardeli, es una petición del técnico luso para el centro del campo al que sigue dando forma teniendo en cuenta que dos de las piezas fundamentales en el segundo tramo de temporada, muy probablemente no sigan en el club. Ugo Raghouber vuelve a su club tras cesión y Pablo Martínez todavía no ha renovado.

El comunicado

El centrocampista (11 de abril de 2001, Coudekerque-Branche) se formó en las categorías inferiores del LOSC Lille hasta que en 2021 se incorporó al USL Dunkerque. Durante su etapa en el club francés coincidió con el entrenador Luís Castro, quien le dirigió en las temporadas 2023/2024 y 2024/2025. En la última de ellas, el equipo logró clasificarse para la promoción de ascenso a la máxima categoría.

El nuevo jugador granota llega al Levante UD después de completar una destacada campaña con 36 encuentros disputados, diez goles anotados y siete asistencias.

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