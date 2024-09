Calero: "Lo que hemos tocado es el corazón de la afición compitiendo bien"

El Levante acabó el día como líder en segunda división, algo que hace un año era prácticamente un sueño, sin embargo Calero ha conseguido darle la vuelta al equipo y al club.

Si nos dicen que en la jornada cinco estamos como estamos, teniendo en cuenta el calendario y de dónde venimos, es para estar contentos

En la parte del partico en la que el equipo competía once contra once "estábamos bien.. Después ha llegado la expulsión de Ortuño que para mí es clarísima. No le ha roto el tobillo a Carlos de milagro. Ortuño no tenía intención, pero es evidente que es roja. Ha sido importante empatar antes del descanso para no tener ansiedad, y en la segunda parte teníamos que masticar", dijo Calero.

Por momentos "nos ha costado mucho, eran ocho jugadores en área con portero. Han hecho un esfuerzo muy grande y nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. Si nos dicen que en la jornada cinco estamos como estamos, teniendo en cuenta el calendario y de dónde venimos, es para estar contentos", explicó el entrenador.

Respecto de la conexión la grada, reconoció que "hay cables que se tenían que ajustar. Ahí estaba el público y había que transmitir energía positiva. Es fundamental para un equipo que quiere hacer algo. Lo que hemos tocado es el corazón de la afición compitiendo bien. Además, tenemos buenos jugadores y jugamos bien al fútbol. Ha rebotado la pelota. Noto a los jugadores con ganas de jugar en el Ciutat".

Espí y Pablo Martínez

Lo que le faltó en Cartagena a Carlos Espí "fue la finalización. Tiene la punta afilada y hoy, la primera que ha tenido, la ha marcado. Tiene gol, área y es difícil de referenciar. Era el momento ideal de meterle, nos estábamos saliendo del área y él nos metió. Han hecho que se envuelvan", expuso el madrileó.

Además marcó el capitán, Pablo Martínez. Un gol "que le ha venido extraordinariamente bien, ha tenido un verano complicado. Tenemos piel, es lógico que le afectara. el agente le comentaría cosas, el club también, incluso yo quería que se quedara. Hoy hemos recuperado a Pablo. Hemos invertido en él para que se sintiera bien y el gol le ha venido de manera extraordinaria", ha comentado el entrenador granota.