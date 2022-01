Ximo Puig: "No vamos a permitir más chuleos"

En la mañana de este lunes el presidente de la Generalitat Valencia se ha mostrado contundente en el foro "Somos futuro" que organiza Las Provincias al respecto del cumplimiento de la ATE por parte del Valencia CF. El club de Mestalla está en el momento de presentar avales y garantías "reales" que echen atrás el archivo de dicha Actuación Territorial Estratégica (90 días). Ya han existido dos reuniones, una con el propio presidente Ximo Puig y Anil Murthy, presidente valencianista y otra más técnica con las Consellerias de Economía y de Territorio. En principio, este martes se dará una nueva reunión, esta vez con el Ayuntamiento de Valencia donde se presentará el proyecto del nuevo Mestalla y su respectiva financiación con el acuerdo con el fondo CVC de La Liga.

No más chuleos

En ese contexto el presidente Ximo Puig ha vuelto a avisar a Meriton, "El Valencia CF tiene que ser considerado como un emblema de la Comunitat, ahora, la determinación de las decisiones en el futbol ha de ser de aquellos que tienen la responsabilidad, desde luego el gobierno valenciano no tiene ninguna responsabilidad directa en el campo, lo único que si que no vamos a permitir son más chuleos, con total claridad, porque eso no se puede permitir, y en función de lo que presenten por registro pues se tomarán las decisiones que correspondan, atendiendo al interés general y nos gustaría que cumplieran lo que han dicho, y si cumplen lo que han dicho, magnífico. Yo creo que ahora tienen una gran oportunidad, porque ahora tienen recursos suficientes. Si no se hace el campo ahora es porque no se quiere hacer porque ahora hay recursos, y yo creo que en la buena voluntad a no ser que me demuestren lo contrario y vamos a ver, ahora estamos pendientes de que se ponga en el registro los documentos, de verdad, ahora sí que hay una oportunidad y si no se acepta este envite es evidente que habrá una gran responsabilidad de los gestores actuales".