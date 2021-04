Nueva fecha para acabar Mestalla, 2026

Ya tenemos nueva fecha, una más, para ver el nuevo Mestalla acabado, 2026. Así lo ha detallado el Valencia CF en un documento reportado a la Consellería de Economía con copia al Ayuntamiento de Valencia. Ha sido el propio Anil Murthy en Paterna, que detallaba que no solo se ha presentado el anteproyecto del obligado polideportivo en el barrio de Benicalap.

"Antes de las 11:00 hemos presentado a Conselleria de Economía y con copia al Ayuntamiento toda la documentación del anteproyecto del polideportivo de Benicalap y la propuesta para la reorganización del calendario de la ATE. Ahí está toda la información respecto a todos los pasos que el VCF ha venido llevando a cabo con el fin de retomar las obras del nuevo estadio, toda la información sobre los plazos de ATE, reuniones mantenidas, pagos intermedios (gran desembolso del Club para cumplir con todos estos pagos acordados con las instituciones), las 39 ofertas que hemos recibido sobre las parcelas y por qué se han rechazado (por ser insuficientes y ser una irresponsabilidad por el Club aceptarlas) y, en definitiva, una argumentación técnica de por qué el VCF no ha podido ajustarse a los plazos de la ATE tal cual estaba pensada inicialmente. El Club lo intentó incluso contratando a Deloitte y con su recomendación confiando el proyecto a ADU que por la situación económica general no pudieron seguir adelante. No es el mejor contexto económico para acometer esta operación, pero el Club sigue plenamente convencido de llevar a cabo la construcción del nuevo estadio, un proyecto icónico para los valencianistas y que pueda disfrutar toda la ciudadanía. A partir de ahí, se ha solicitado formalmente una reorganización del calendario de la ATE que, en esta nueva propuesta, contempla inicio de las obras en mayo 2024 y finalización en mayo 2026. Esto no es un proyecto solo del VCF, es un proyecto global también de las instituciones y por la ciudadanía. Requiere un trabajo conjunto para la búsqueda de soluciones y ayudar a que los inversores apuesten por él. Si no se ha podido llevar a cabo hasta ahora es porque la actual situación del sector inmobiliario no es la mejor y ahí es clave que las instituciones colaboren para contribuir a generar un contexto favorable o que al menos no espante a los inversores. La construcción del pabellón de Benicalap no es un gesto, es un paso adelante. Se van a pagar seis millones de euros y es la demostración de que queremos acabar el campo. Nuestra idea, y así lo hemos transmitido a Ayuntamiento y Conselleria de Economía, es hacer el proyecto de Benicalap ya. Cuanto antes. Por tema licencias, Ayuntamiento necesitaría un tiempo para aprobarlas y la fecha más cerca para inicio de obras será enero de 2022. La construcción tardaría en torno a un año y medio y es un buen proyecto por la ciudadanía. Joan Ribó se ha sorprendido al conocer el trabajo que ha venido llevando a cabo el Valencia CF con respecto al tema del nuevo estadio. No tenía toda la información por un bloqueo de Sandra Gómez y ha visto que, efectivamente, el VCF no ha estado parado. Ahora tiene la información de primera mano. Si trabajamos juntos, podemos sacarlo adelante."

No han tardado en responder desde las instituciones, el vice alcalde del Ayuntamiento Sergi Campillo y la vicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra, aunque la más contundente ha sido la otra vice alcaldesa Sandra Gómez que ha señalado que este último movimiento es un "señuelo". "No sé si otros partidos han cambiado su posición en el último mes. Yo me he mantenido coherente, en la misma línea. La cosa está absolutamente clara. Sobre el aval, lo único que he podido leer es que el estadio se acabará cuando haya dinero para ello. Cito textualmente. Eso no da pistas de que lo acabarán. ¿Esa frase nos puede dar algún tipo de seguridad? Eso no me hace pensar que detrás haya un aval de 100 millones de euros. Me mantengo siempre en la misma línea. Hace un año nos hablaron del mismo crédito del polideportivo. Exactamente él mismo. En ese momento, me manifesté clara. Para mí, no es suficiente. Cumplir con una obligación que tiene el Valencia CF desde hace muchos años y que con eso pretenda que nos creemos que va a hacer el estadio... no es creíble. Necesito hechos y de momento no he visto nada al respecto" apuntaba la segunda del Ayuntamiento de Valencia.

Mientras Mónica Oltra. vicepresidenta de la Comunitat mostraba su agrado a que por lo menos se haya visto un movimiento del club de Meriton, "la intención es solucionar este conflicto, este regalo envenenado y esta ruina en diferido que nos dejó el Partido Popular. Hay una novedad que es que el Valencia ha movido ficha. Está previsto que presente el proyecto del Polideportivo para los vecinos. No se ha tratado pero la voluntad del Consell es que en este tema podamos llegar a buen puerto."

Ahora es cuestión de esperar, y de si GV y/o Ayuntamiento aceptan el documento para dar el SÍ o el NO a la prorroga de la ATE.