Economía y Territorio pactan una solución para la ATE

Las consellerias de Economía y Territorio llegaron a última hora del jueves a un acuerdo para dar inicio al expediente de caducidad de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) de Mestalla. Acuerdo que parecía complicado debido a las desavenencias públicas que habían mostrado desde las dos consellerías, Economía por parte de Compromís y Territorio por parte del PSPV y a la postre socios del gobierno de la Generalitat Valenciana.

90 días para dar el paso

Dicho acuerdo contenta a ambas partes para seguir adelante con esta propuesta que impulsaba el conseller Arcadi España (Territorio) dando pistoletazo al inicio del proceso que finalizará con esta actuación. Así de da, en el Pleno del Consell, inicio del expediente que resolverá de forma anticipada la actuación, pero con una condición: si en el plazo de tres meses el Valencia CF presenta una propuesta sólida, con avales y garantías, se le mantendrá el planeamiento que contempla la ATE. Dicho aval y garantía vendría dado por el acuerdo de La Liga con el fondo de inversión CVC que supondría un ingreso de aproximadamente de 120 millones de euros de los cuales, un 80% (en torno a los 90 millones) debería ir destinado a infraestructuras del club, es decir, el nuevo estadio. No habrá excusas y debería ser lo que se pide por parte del gobierno valenciano.

El acuerdo presentado

"En el caso de que el promotor de la ATE presente en el plazo de 90 días una propuesta creíble y garantizada financieramente para finalizar el estadio y otras previsiones incorporadas en la ATE, la Generalitat, en el caso de que el Consell declarara la caducidad, aplicaría la competencia expresamente otorgada por el artículo 5.3 de la Ley 1/2012, de decidir si se derogan o no las previsiones del planeamiento aprobado con ocasión de la tramitación de la ATE", expresa el acuerdo sellado entre ambas consellerias. Otro de los puntos del acuerdo es el nivel de competencias por parte de las consellerías en este aspecto, y es que en el acuerdo se plasma que la decisión es conjunta porque concurren "competencias de ambas consellerias".

Mónica Oltra avisa

En la mañana del viernes Monica Oltra portavoz del Consell y vicepresidente de la Generalitat confirmaba el dicho acuerdo, "es un empastre de anteriores gobiernos, y se ha llegado a un acuerdo entre ambas consellerías de manera que se inicia el expediente de caducidad pero si en 90 días se presentan avales y garantías tangibles y serios para acabar el campo, se habilitará un articulo para que las condiciones urbanísticas continúan como estaba en ley. Aquí hay un galimatías económico tremendo de los populares y no conviene judicializar una cuestión que duraría años. Este esqueleto de hormigón es intolerable y ha de acabarse y esto es lo que nos mueve. Es una propuesta de ambas consellerías que son las que lo llevan y además blindando la competencia de ambos en dicho asunto. No debemos caer en creer que la caducidad de la ATE cambia al presidente y no es así, aquí a lo que estamos es que se acabe el estadio y buscar el bien común de los valencianos. Esto, judicializado, nos puede costar una millonada. El informe jurídico de Generalitat Valenciana y Ayuntamiento dicen lo contrario, y había que dejar muy claro que ya había que limitar para evitar pleitos futuros. Ahora es momento de que nos presenten algo serio y no un "papelico", sino que con el acuerdo con el CVC nos aseguren que esos millones irán al estadio", concluyó Monica Oltra.

Sandra Gómez apuesta por el acuerdo

La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Valencia, uno de los caballos que más batalla ha dado en esta cuestión, ha querido mostrar su alegría con el acuerdo y de nuevo avisando a Meriton para "que demuestre con hechos que va acabar ese estadio y no dejando pasar los años. Es un monumento a la mala gestión y no queremos que simbolice un club centenario. No podíamos seguir permitiendo que Meriton alargue 10 años más. Hemos ganado todos con este acuerdo" concluyó.