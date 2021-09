Jose Campaña: "Rompí a llorar cuando recaí de la lesión"

Jose Campaña fue protagonista hoy en la sintonía de Onda Deportiva Valencia. El centrocampista repasó como ha vuelto tras pasarse cerca de ocho meses fuera de los terrenos de juego. El que fuera internacional absoluto vivó la temporada pasada un carrusel de emociones, donde su futura paternidad y su llamada con Luis Enrique auguraban un año lleno de éxitos pero que se vio truncado por una lesión que le ha mantenido fuera de los terrenos de juego desde el pasado mes de diciembre.

Desde su vuelta ha sido titular para Paco López y además anotando un magnifico gol ante el Real Madrid en el empate cosechado en el Ciutat de Valencia, "probablemente haya sido el gol más importante de mi carrera, por mi lesión, por el rival, por lo bonito del gol, por hacerlo en el Ciutat, ante público en las gradas y además con la dedicatoria a mi hija que era la primera vez que podía verme en directo y por supuesto a mi novia. Por todo esto es el mejor gol y el más especial".

Su estado fisico

Campaña se encuentra al 100%, así lo aseguraba en los micrófonos de Onda Cero, "me encuentro fisicamente muy bien, han sido 8 meses duros pero olvidados, estoy con mucha hambre, tenía ganas de volver a sentir lo que siento. he tenido la suerte de irme de vacaciones habiendo entrenado con el grupo y ya sin miedo a meter la pierna, ese es el miedo que tenía, ahora ya no lo tengo gracias al trabajo de muchos".

Su lesión

El centrocampista levantinista hablaba de esa lesión que lo ha mantenido alejado mucho tiempo de los terrenos de juego , "obviamente la recaída ha sido lo más duro, llevaba un mes y medio viendo la luz, ya entrenaba y no sabemos que pudo fallar. Cuando recaigo pensaba que no era tan grave, la sensación era esa, se lo dije al doctor. Cuando nos hacemos las pruebas, el doctor del Levante tiene dudas y es cuando vamos a Madrid a visitar al Dr. Guillén y ya en el viaje me preparan diciéndome que no tenía buena pinta. Ahí es cuando me dio el bajón y rompí a llorar".

El objetivo del club

Jose Campaña no rehusó hablar del objetivo del Levante este año, "siendo realista, desde la humildad, el objetivo tiene que ser el de las últimas temporadas, desde ahí, intentar conseguirlo cuanto antes y poder tener tiempo para hacer algo más, ojalá así sea"

Su futuro

Respecto a su futuro "tengo dos años más con los granotas, y voy a cumplir mi contrato porque para eso lo firmé".