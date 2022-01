Hoy con Léleman venía pensando en... que no seré yo quien critique los fichajes

Hoy con Léleman venía pensando en… que no seré yo quien a priori y porque sí critique los fichajes de este mercado invernal. Su rendimiento dirá si son o no acertados. No obstante hay aspectos que sí se pueden debatir.

Se puede debatir si son o no el perfil de futbolista que necesita el Valencia. Bordalás se ha empeñado una y otra vez en repetir que a este equipo le falta “oficio”. Y no parece que un chico de 23 años procedente de la liga suiza y otro de 19, por mucho que haya jugado en el Barça, tengan ese oficio del que hablaba Bordalás. Aunque tal vez por eso el entrenador dijera aquello de que oficio no tenía nada que ver con la edad. Recuerdo que incluso puso el ejemplo de Gavi el del Barça.

Ayer puse esto mismo en tuiter e inmediatamente salieron varios a decirme que si era pro Meriton. Pues no. No soy pro Meriton y mi deseo como el de muchos de los valencianistas es que se marchen cuanto antes. Ni lo fui a su aclamada llegada ni lo soy hoy después de siete años. Pero eso no significa que haya que criticar porque sí cualquier cosa que hagan. Porque si fuera así, como quieren ellos, hasta habría que desearle al equipo que le vaya mal. Y no, el fin nunca justifica los medios.

Pero volviendo a los fichajes. Tengo ganas de oír la opinión de Bordalás. Quiero saber si cumplen o no con sus expectativas para llevar al equipo hacia arriba. Me fío de nuestro entrenador y de su opinión. Si ha dado su visto bueno a la llegada de Cömert y Moriba, como así parece, adelante…

Solo hay una cosa que me da pena. Me da pena ver como el Sevilla ficha a Martial para ir a por la Liga. Ese equipo que hace tres años estaba por detrás del Valencia y ahora nos supera con creces. Así que no me lo volváis a decir ni preguntar. No puedo ser pro de aquellos que han empobrecido y empequeñecido al Valencia…