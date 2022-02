Hoy con Léleman venía pensando en... lo de no aferrarse a los jugadores

Hoy con Léleman venía pensando en… eso de aferrarse a los jugadores. que el presidente ya avisó en el Daily Mail de lo que nos espera este verano.

Anil volvió a conceder entrevistas. Y lo volvió a hacer a medios internacionales. no tengo muy claro si lo hace para limpiar su imagen y la de Meriton fuera de España o realmente lo hace porque le es más cómodo responder a las preguntas de periodistas que no están en el día a día del club y que seguramente no le van a poner en ningún aprieto. Posiblemente lo haga por las dos cosas.

El caso es que dijo que “no hay que aferrarse a los jugadores”. Lo que viene siendo: este año no hemos vendido pero ataros los machos a lo que vendrá este verano. Ojo, y dada la situación deportiva y económica actual del valencia, no le quito razón en que estés obligado a vender si o si. Pero lo que no dice Anil es que él ha sido el que ha llevado al Valencia a esa situación. Tal es el empequeñecimiento desde que llegó Meriton que leía hoy que el Sevilla ya amenaza la cuarta plaza histórica del Valencia. Y así es muy complicado retener a tus estrellas, a esos futbolistas a los que los aficionados se aferran.

Yo sustituiría el término “aferrar” por “referentes”. Porque el aficionado busca referentes en su equipo y a ellos se aferra. porque el fútbol es sentimiento, pasión e ilusión y todo eso lo generan los futbolistas “referentes”. Un equipo sin referentes es un equipo sin alma, mediocre y del que el aficionado poco a poco se va desapegando.

Tal vez eso sea lo que pretenda Meriton. Seguir haciendo negocio con la plusvalía de la compra y venta de futbolistas a la vez que se aleja al aficionado del club y se convierte en un club sin sentimiento, pasión e ilusión… sin referentes… sin jugadores a los que aferrarse…