Fabián Muraco: "Solo pido trabajar más"

El Léleman Voleibol Valencia consiguió la pasada temporada un ascenso histórico a la Superliga de Voleibol. Del éxito y alegría se ha pasado a la tristeza en este arranque de temporada al no poder contar con unas instalaciones donde poder entrenar como corresponde a un equipo de élite.

Su entrenador reclama entrenar en condiciones

Fabián Muraco es el entrenador del Léleman Voleibol Valencia. El argentino se hacía cargo del equipo valenciano tras conquistar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo con la selección argentina. La competición comenzaba el pasado fin de semana con un equipo que se ha encontrado múltiples problemas a la hora de poder entrenar en el Polideportivo de Benicalap. Su técnico mostraba en Onda Deportiva Valencia su descontento con la situación al afirmar que "un equipo de Superliga que no tenga espacios en horarios razonables para entrenarse no es normal. Eso depende más de la Fundación Deportiva Municipal, del Ayuntamiento. Es el único equipo de la ciudad de Valencia que juega en la Superliga. Yo pido poder trabajar más, no ganar más plata. No es algo que esté fuera de la normalidad. Quiero entrenar más con este grupo porque tenemos un potencial de jóvenes que entrenados pueden jugar mucho mejor y no tenemos esa posibilidad".

También relataba algunos de los problemas con los que se han encontrado en este inicio de temporada. En algunos casos con entrenamientos a las 23 horas. "Desde el 30 de agosto que estoy hubo días que no teníamos pabellón para entrenar. Los días que no tuvimos pabellón nos fuimos a la playa e hicimos preparación física. Pero no puedo estar todos los días haciendo preparación física. Si toma cartas en el asunto alguna dirigencia que pueda manejar los horarios de los pabellones nos pueden hacer un lugar en algún pabellón y podemos mejorar aún más la calidad de los jugadores que tenemos".