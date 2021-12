Diego Godin habla de su futuro

LEER MÁS La rodilla de Godín hace dudar de Diego Godín

El Valencia busca central en este mercado de invierno. Uno de los nombres que más han sonado en las últimas fechas ha sido el del uruguayo Diego Godin. A Bordalás le gusta y el central estaría encantado de volver a La Liga aunque en el Valencia hay dudas sobre el estado de su rodilla a sus 35 años.

Su salida del Cagliari

El futbolista atendió a El Golazo de Gol en el aeropuerto dando por confirmada su marcha del equipo italiano. El uruguayo manifestaba que "me encantaría darle todos los detalles, pero no puedo hablar hasta que se defina la salida del club. En realidad no hubo ningún problema ni falta de respeto ni falta de profesionalidad, es un tema más contractual y de la actualidad del Cagliari. Es una situación complicada que no viene de ahora, viene de hace un año".