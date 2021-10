Bordalás mima a Carlos Soler para el sábado

LEER MÁS Thierry Rendall sigue siendo duda para el partido ante el Mallorca

Bordalás sabe que Carlos Soler es hoy por hoy una de sus piezas claves y no quiere ningún contratiempo para el partido del sábado ante el RCD Mallorca. Por eso el centrocampista hoy no ha trabajado con el grupo y solo ha hecho la parte de gimnasio. Su ausencia se debe a una "gestión de esfuerzos" ya que el futbolista, antes de su lesión, acumulaba una gran cantidad de partidos y el técnico alicantino no quiere que vuelva a romperse.

Estado físico de Lato y Thierry

Tanto Thierry Rendall como Lato han comenzado trabajando con el grupo. En cualquier caso ninguno de los dos ha completado la sesión.Thierry ha tenido que retirarse antes de tiempo mientras que Lato ha vuelto al gimnasio. Ambos siguen siendo seria duda para el encuentro del sábado en Mestalla.