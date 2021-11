Bordalás: "Maxi sabe que sus números no son buenos"

Arrancaba José Bordalás con su sensación sobre la actual situación de su equipo, "seguimos trabajando, no estoy del todo contento, en Anoeta el equipo mostró un mejor nivel defensivo pero tenemos que seguir mejorando, es verdad que se nota una mejoría pero contra el Atlético no estuvimos contentos. Ahora viene un equipo en forma, que ha sorprendido, muy rápido, muy vertical, muy dinámico... no podremos tener errores. Mañana tendremos que estar intensos, atentos... es muy importante".

Hacer bueno el punto ante la Real

"Vamos siempre a lo inmediato, que es mañana. Debemos hacer bueno el punto de Anoeta porque jugamos en casa, ante nuestra afición y es importantísimo para todos, mañana tenemos que correr más que el rival, trabajar más que ellos... todos sus jugadores trabajan hasta el límite, están haciendo las cosas muy bien y es un rival muy difícil. No lo valoramos por el historial o los resultados sino por lo inmediato. Ante el Mallorca ya desperdiciamos 45 minutos y mañana no podemos permitirnos eso. os futbolistas están preparados y motivados, el equipo tiene capacidad para sumar los puntos"

Manifestación del valencianismo

"La afición es soberana, yo los voy a respetar siempre pero mi mente está puesta en el partido contra el Rayo. Confío en que la afición va a estar con el equipo y reconocerles el esfuerzo y el trabajo y así se lo traslado a los jugadores. Mestalla se merece que los jugadores se dejen el alma, tenemos una responsabilidad con una magnífica afición, ellos son el corazón de Mestalla y creo que van a estar con el equipo del minuto uno hasta el último".

Renovaciones Soler y Gayá

"Sabemos qué jugadores son y lo que significan, tenemos plena confianza en que seguirán. Su compromiso es máximo, quieren al Valencia... obviamente si no hay resultados lo sufren, confiemos en que acabe como queremos y contar con ellos".

Posibles fichajes

"Son temas de nivel interno, siempre confiamos en mejorar en algún puesto específico la plantilla. No es el momento de hablar de esos temas, son cosas que barajamos y hablamos a nivel interno. El transcurrir de las semanas, con el mercado abierto, valoraremos esos puestos con las necesidades.

Mejorar en defensa

"Mantener la portería a cero es cada partido, no está solventado. Hay que ser fuertes a nivel defensivo, aunque esto te pueda encasillar en ser un entrenador defensivo. Los grandes equipos de las grandes ligas, los que están en zonas altas son los que menos encajan, no los que más realizan. La Real era líder y nosotros décimos, me dirán ustedes si es importante ser serios defensivamente. No es algo que yo diga, es la realidad. Mis equipos han hecho siempre goles pero no podemos mostrar la fragilidad que veníamos teniendo. Hemos encajado muchos goles y no podemos permitirlo. No es solamente defender, hay que crear, llegar al área rival...".

Rayo Vallecano

"Ahora mismo lo es, sin duda. Habrá que hacer una valoración en el tramo final del campeonato para ver que podemos pelear. El Rayo tiene grandes jugadores pero los mejores jugadores son los del Valencia CF, no me da envidia ningún equipo. Saben que podemos crecer y dar mucho más que hasta ahora. El Rayo va sexto y no hay que hacer más análisis, están por encima, llevan más puntos y están haciendo las cosas muy bien. Es un magnífico equipo pero estamos en un buen momento para ganar, siempre y cuándo lo demos todo. Mañana va a ser un partido muy exigido".

Paulista recae Thierry espera

"Su lesión iba de manera muy buena y ha tenido una recaída del isquio, está bien y va mejorando. Thierry es baja pero está evolucionando de manera favorable. Está con el readaptador pero somos optimistas, parece que se han desaparecido las molestias. No estará mañana pero no tiene las molestias que lo estaban limitando. Yo le pregunto cada día y sus sensaciones son muy buenas".