Bordalas: " Hay que ser realistas a pesar de estar en la final de Copa"

A las puertas de una nueva jornada de liga, la 29, el técnico del Valencia CF José Bordalás ha comparecido ante los medios antes de enfrentarse a su ex equipo, el Elche. Un entrenador que intentará volver a tener mejores sensaciones d ejuego de lo que se vio en la última jornada ante el Getafe.

Bajas para el partido

"Todavía no he decidido, ahora me reuniré para ver el estado final de los jugadores. Gabriel Paulista no ha entrenado pero tenía buenas sensaciones, ahora hablaré con él y con le cuerpo médico. Jasper y Thierry han entrenado pero llevan poco tiempo, es difícil, vienen de estar parados y llevan pocas sesiones".

La duda de Paulista

"Está bastante bien, en el último partido tuvo unas molestias en los isquios pero de la pierna que no tenía lesión y lo estamos cuidando e intentando contar con él lo antes posible, luego tomaremos una decisión para mañana. Confiemos que no esté así hasta final de temporada, estaba parado mucho tiempo y ha jugado partidos de mucha exigencia, confiamos en que es un jugador fuerte, de equipo y que lo da todo y podamos contar con él".

Ser realistas

"En Liga hemos tenido momentos buenos y no tan buenos, pero es la competición. Queremos estar más arriba, pero hay que tener los pies en el suelo. No podemos luchar por Champions, hay que ser muy realista. El primer crítico soy yo, quiero que mi equipo genere ocasiones de gol y no podemos tomar la referencia del último partido".

Buscar el equilibrio

"Al final a veces tienes que buscar ese equilibrio, quizá si nos quedamos en referencia el partido ante el Getafe, es lo que esperábamos, en el del Granada ganamos con solvencia. No es fácil ganar partidos y nosotros hemos tenido un desequilibrio muy grande a nivel defensivo. Hay que tener en cuenta las bajas, Lato, Gayà, Thierry... a veces tienes que ajustarte y cambiar dibujo y poner jugadores en posiciones que no son las suyas habituales... ahora no nos acordamos pero ha sido una odisea en cuánto a bajas".

El rival

"Viene haciendo las cosas francamente bien, demuestra mucha solidez, a nivel defensivo concede muy poco, defiende muy bien, es un equipo muy generoso, con mucho oficio y experiencia y va a ser difícil, no pensamos en otro escenario. A partir de ahí tenemos que dar una buena versión y tener buen nivel. El Elche lo viene demostrando contra equipos contra el FC Barcelona, que perdió con polémica".

Los estilos

"Pones la referencia del partido ante el Getafe que no hubo situaciones de gol, partido muy trabado, con mucha intensidad, yo sé el estilo de mi equipo pero no voy a definirlo, las personas que ven al equipo saben la situación del Valencia, estamos en la final de la Copa del Rey, que no es fácil y hay que darle el mérito que tiene. En liga hemos tenido momentos buenos y malos, nos gustaría estar más arriba pero tenemos que ser realistas y no podemos pensar que por estar en la final de Copa vamos a luchar por Champions, el trascurrir de la liga va a marcarnos. No podemos coger la referencia de la semana pasada. No veo tantos estilos, llevo muchos años en el fútbol y todos los partidos son muy similares, luego habrá partidos que estés más acertado cara a gol y serán más divertidos peor no veo tantos estilos. Cuándo el FC Barcelona nos metió cuatro goles nadie habló del estilo. Vemos muchos partidos y en el futbol actual predomina el dinamismo, las transiciones, el balón parado, la solvencia, la fiabilidad... no veo tantos estilos de los que se hablan".