Bordalás: "Si ganamos mañana podemos empezar a pensar en otras cosas"

El Valencia se enfrenta este sábado al Elche en el estadio de Mestalla y antes se producirá, en la mañana, una manifestación contra le gestión de Peter Lim al frente del Valencia. Bordalás afirma que "soy sabedor de que hay una manifestación. Conozco los motivos. Respetamos a la afición y su derecho a manifestarse. Pero nosotros estamos centrados en el partido de mañana".

Mercado de invierno

Con el mercado de invierno a la vuelta de la esquina y con la necesidad de reforzar la plantilla, muchas de las preguntas a Bordalás han girado en torno a esos posibles refuerzos. Sobre si había hablado con Anil Murthy de este tema afirmaba que "lo que hablamos son asuntos internos que estamos tratando. Con Peter no he hablado a título personal pero si con el director deportivo y el presidente sobre las necesidades del equipo". Y sobre si confía en que pudiera llegar algún fichaje añadía que "yo siempre confío. Les trasladé a ustedes que en la última reunión que hablamos ya hablamos de la posibilidad de fichar en el mercado de invierno. Siempre está encima de la mesa porque equipos importantes como el Valencia tienen la obligación de tener alternativas para reforzar al equipo".

Y recalcaba que "mi obligación como técnico es tener analizada la plantilla y saber sus virtudes y la necesidades y eso se lo traslado al director deportivo. Me consta que se esta trabajando en ver las posibilidades que tenemos".

Se jugará en Nochevieja

El propio Bordalás desvelaba hace poco tiempo que el Valencia había solicitado un cambio de fecha respecto al partido que deben jugar en Nochevieja ante el Espanyol. Un cambio que La Liga ha desestimado, una decisión que hace que "no estamos contentos por no haberlo cambiado. Una cosa es lo que uno piensa como técnico y lo que piensa el club. No estábamos conformes con ese calendario porque nos sentíamos perjudicados. Anil ha hecho las gestiones pero no ha sido posible por diferentes motivos que nos argumentaron. No podemos hacer nada sino afrontar el calendario y preparar los partidos".

Partido ante el Elche

El Valencia se enfrenta a uno de sus ex equipos. Del partido ante el Elche reconoce que "mañana es un partido importantísimo y como no estemos a nuestro mejor nivel tendremos problemas. Así se lo he hecho saber a la plantilla toda la semana. Nos enfrentamos ante un equipo fuerte en lo físico y que viene con muy buen ánimo. Conocemos el trabajo de su nuevo entrenador y viene con una motivación extra. Mañana consiguiendo un triunfo supondría un pasito más para estar en una zona noble de la tabla y pensar en algo mas". Y recordaba que "mañana es un partido muy muy importante".

Sobre Guedes

Gonzalo Guedes fue suplente ante el RC Celta en Balaídos. Una circunstancia que para Bordalás se debe a que "los jugadores pasan por diversos momentos. Gonzalo es un gran jugador y para ese partido consideraba que tenía que jugar Maxi por diferentes motivos y así fue. El jugador no tiene que desconectarse, es profesional y tiene que estar preparado para dar el máximo rendimiento. Es profesional y está trabajando para ello. Ha jugado 15 partidos de titular y uno de suplente, esto es la liga y le puede pasar a cualquier jugador ".

Sobre Thierry

El portugués Thierry Rendall ya trabaja con el grupo aunque Bordalás no quiere que haya precipitación en su regreso. "Thierry ya está muy bien e incorporado con el equipo. Lleva muy poco tiempo y no vamos a cometer un error en precipitar su reaparición. No queremos dar un paso atrás. Estamos trabajando bien con él y ya está con el grupo. Es un chico con muy buena genética y muy pronto estará ayudando en el campo".

Sobre Paulista

Y sobre la lesión de Gabriel Paulista afirmaba que "es una lesión muscular que desafortunadamente se está alargando en exceso. Ahora mismo está en un periodo de readaptación y recuperación. Las sensaciones son buenas y confiamos en tenerle lo antes posible. Estamos en un momento de la temporada importante donde las lesiones y las sanciones nos pueden lastrar".