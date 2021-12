El valencianismo se prepara para la manifestación del 11-D

LEER MÁS Presentada la manifestación contra Peter Lim del 11 de diciembre

La victoria de este fin de semana ante el Celta en Balaídos ha traído tranquilidad en el plano deportivo. El Valencia ahora mismo es octavo en la clasificación y ya mira hacia los puestos europeos. El sábado recibe la visita del Elche en Mestalla aunque previamente el valencianismo se manifestará contra la propiedad.

"Por la dignidad del Valencia CF #limgohome"

Uno de los retos de las plataformas convocantes es que la protesta llegue a nivel internacional. Para ello se va a enviar el manifiesto en diferentes idiomas a distintos medios internacionales. Además uno de los colectivos participantes,Viachers junto a la Agrupación de Peñas van a pedir a los valencianistas que vivan fuera de Valencia que salgan a la calle ese mismo día y a la misma hora.

El objetivo es superar los 8.000 aficionados de la manifestación del 8 de mayo. La protesta bajo el lema "Por la dignidad del Valencia CF #limgohome" saldrá desde el paseo de la Alameda (a la altura de los cuarteles) a las 12:00 del sábado 11 de diciembre y concluirá en la Avenida de Suecia junto a la fachada principal del estadio de Mestalla donde se leerá un manifiesto en distintos idiomas. Libertad VCF, Viachers, De Torino a Mestalla, Espíritu del 86, Últimes vesprades a Mestalla o It must be love 86 son algunos de los colectivos organizadores.