Bordalás: "No me parece justo jugar en Nochevieja"

El Valencia y el RCD Espanyol son los únicos equipos de primera división que deberán jugar el día 31, Nochevieja. El horario fijado por la La Liga es a las 16:15 de ese día de nochevieja algo que para Bordalás "no me parece lo más justo y espero que haya una modificación porque eso implica tener menos descanso que el resto". Y añadía que "pude hablar con Anil ayer y estábamos de acuerdo en que teníamos que solicitar un cambio para no vernos perjudicados en ese sentido".

Viaje de Anil a Singapur

El presidente del Valencia Anil Murthy se encuentra en Singapur para reunirse con Peter Lim. También Bordalás tenía prevista una reunión con el máximo accionista en este mes de diciembre "estaba prevista anteriormente pero por el incremento de casos positivos COVID se tomo la decisión de aplazarlo. El presidente ha tenido que ir por asuntos personales y profesionales. Tendremos la oportunidad en el futuro y sino de forma telemática. Seguro que en breve tendremos una reunión telemática con Peter Lim. Ya nos emplazamos al mes de diciembre así que seguro que la tendremos".

Mercado de invierno

Afirma Bordalás que "ningún jugador me ha comentado que quiera abandonar la disciplina del Valencia en estos momentos. Otra cosa es lo que pueda estar pensando un jugador con menos minutos. El club sabe las necesidades que tenemos para mejorar y que debemos cubrir en este mercado de invierno". E insistía al ser preguntado por las posiciones a reforzar que "no te puedo dar detalle de lo que hablamos a nivel interno. Sabemos las necesidades y se está trabajando en ello pero no es el momento de dar más datos sobre ello".

Las lesiones

Sobre la cantidad de lesiones y la recaída de Gabriel Paulista reconoce el técnico alicantino que "a mi me preocupa el no poder disponer de todos los jugadores de la plantilla y que haya recaídas. El club es el que decide el nivel de información que les traslada a uestedes en el día a día de las lesiones. No soy la persona ni el experto en lesiones aunque si me preocupa que haya recaídas como la de Gabriel Paulista que además es un jugador importante para nosotros. A veces son situaciones que se dan, no hay motivos concretos, hay recaídas que no podemos controlar".

La Copa del Rey

Y respecto al partido de Copa del Rey ante el Utrillas añade que "le doy mucha importancia a la Copa, es una competición especial". Y sobre si es un buen momento para dar oportunidades a futbolistas de la cantera afirma que "oportunidades son todos los partidos. Mañana es contra un rival de inferior categoría al que le debemos el máximo respeto. Tenemos que competir a nuestro máximo nivel. Tenemos que adaptarnos desde el minuto cero para demostrar nuestra superioridad y pasar la eliminatoria. No podemos afrontar esta competición pensando que solo con jugadores del filial vamos a ser solventes para pasar. No podemos dejar la responsabilidad a los chicos y tenemos que alinear un equipo que nos de garantías para pasar la eliminatoria".

Del rival, el Utrillas destacaba que "no podemos confiarnos. Para el Utrillas es el partido de su vida, se enfrentan al Valencia y van a dar un plus, un extra. En competir tenemos que igualarles e incluso superarles y luego ya saldrá de forma natural que somos superiores en calidad. Lo que debemos hacer es competir sea cual sea el escenario o el rival".

Cambio en la portería

Ha desvelado Bordalás que en Copa ante el Utrillas no jugará Cilessen en la portería "puedo anticipar que va a jugar un portero que no viene jugando habitualmente en liga. Jaume, Giorgi y Cristian tiene posibilidades. El que no va a jugar es Jasper"