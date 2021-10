Bordalás: "Creo que vamos a poder contar con Soler"

El entrenador del Valencia confirmaba en la rueda de prensa previa al partido ante el Mallorca que pese a las molestias, Carlos Soler podrá estar mañana en Mestalla: "está bien afortunadamente, las sensaciones han sido buenas y creemos que vamos a poder contar con él para el partido de mañana". De la misma forma confirmaba la baja de Thierry Rendall al afirmar que "tiene una descompensación que con un trabajo alternativo se está corrigiendo y mejorando. Hay parte de las sesiones que ya las hace con el grupo. No queremos precipitarnos y que tenga algún tipo de recaída. Si no es para mañana confiamos en tenerlo para el miércoles o para la semana siguiente". Mientras mantiene la duda de Cheyshev: "ha tenido molestias nuevamente y a ver si podemos contar con él al 100%".

Necedidad de ganar

La racha del Valencia no es buena. Son 5 partidos sin ganar y por eso para Bordalás "somos conscientes de que hace jornadas que no conseguimos la victoria. Tenemos ganas de reencontrarnos con la victoria y de brindarla a nuestra afición que seguro que estará de nuevo con el equipo". Y sobre si ha decaído la ilusión con los últimos resultados recalcaba que "yo siempre he pensado de la misma manera y que todo tiene un proceso. Sabemos de nuestras virtudes y lo que tenemos que mejorar. Esto es una carrera de fondo, si que es verdad que llevamos una racha de resultados adversos donde no hemos conseguido la victoria pero el equipo sigue trabajando para conseguir esos puntos que nos hagan crecer en la temporada".

Mestalla con 100% de aforo

Será el primer partido con el aforo completo de Mestalla desde hace un año y ocho meses, una circunstancia que para Bordalás "para nosotros que Mestalla tenga una gran entrada nos llena de orgullo y nos tiene que dar un plus para sacar el partido adelante". Y del rival, el RCD Mallorca afirmaba que será "un partido difícil a priori. Es verdad que están haciendo una gran temporada Tienen un nivel de intensidad alto, muy ordenado, con velocidad en las transiciones. Tiene muchas virtudes como el balón parado a nivel ofensivo. Tendremos que dar nuestra mejor versión para sacar el partido adelante".

El horario de las 14:00

Y al igual que hiciera ayer Luís García Plaza, técnico del Mallorca, en Onda Deportiva Valencia también Bordalás se ha quejado del horario "no es el mejor horario obviamente. No estamos contentos ningún equipo en cuanto al horario pero no depende de nosotros. No es el mejor horario pero sobre todo por el aficionado. Confiamos en que la afición tiene ganas de volver a ver al equipo, de que va a estar en gran número en Mestalla de que vamos a estar arropados y que va a ser un buen día mañana. Confiamos plenamente en ello".

Rotaciones

Y también Bordalás reconocía que no es amante de hacer rotaciones: "Siempre intento sacar al once más competitivo. No creo en las rotaciones. Jugamos una competición únicamente y el jugador debe estar preparado para afrontar el número de partidos que te exige la competición".