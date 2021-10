Luís García Plaza: "Bordalás se ha ganado a pulso el estar en la élite"

"Siempre es especial regresar a Valencia, será más especial cuando vaya al Ciutat de Valencia pero ir siempre a Valencia es algo especial, por amigos, familia, y además porque enfrentarte al Valencia es motivante. Me han pedido muchas entradas desde Altea y vamos a ver como me apaño".

[[H3:Arranque de temporada]]

"Hemos arrancado muy bien, hemos hecho tres fases con un gran inicio, luego ante grandes equipos y los tres últimos donde podíamos no haber sacado nada como podríamos haber sacado bastante más. En el último ante la Real deberíamos haber sabido defender el punto y más tratandose del último minuto".

"Hemos tenido muchas lesiones, no todas musculares, tres por contusión, a las que se le han juntado alguna muscular y en los últimos partidos nos hemos plantado con 7 bajas y para un equipo como el RCD Mallorca pues pesa"

Partidos aplazados

"En enero pierdo a dos futbolistas por la Copa América, lo digo por los partidos que se aplazan por ventanas internacionales. Creo, por ejemplo que si hay selección debería de parar tanto en primera como en segunda división. Lo que no entiendo es porque unos partidos se aplazan y otros no, porque ahora se aplaza y porque en enero no con la Copa África".

Su relación con Paco López

"El día que me enfrenté al Levante UD fue una sensación rara porque podía pesar en el futuro de Paco López y Paco es mi amigo, al final cayó y la verdad es que me duele y me alegro por la victoria de mi club".

Estilo Bordalás

"Es un Valencia de estilo Bordalás, más intenso, más juego directo, más segundas jugadas, te intentan hacerte jugar en tu campo... y eso ha calado rapido. Ahora está pasando una racha de partidos no acorde a un equipo del nivel del Valencia CF aunque creo que vana a estar arriba, porque tienen un gran entrenador y un once de primer nivel. Quizá la plantilla no es tan amplia pero creo que Bordalás les ha hecho creer y con sus ideas y ese sello se ha visto".

Kangin Lee

"Kangin Lee no era un fichaje que planteáramos pero sale una oportunidad, y a mi me gusta porque es una opción de presente y también de futuro para el Mallorca, tiene cosas muy buenas y otras cosas en las que tiene que mejorar. Lo he utilizado como segunda punta y también por banda dependiendo del equipo contrario. Es un jugador con cosas diferentes, tiene que dar un rendimiento para ya, estable pero creciendo. Un ejemplo de lo que hablo es Silva cuando estuvo en el Valencia CF, salió dos años cedido a Eibar y al Celta de Vigo y eso fue clave en su crecimiento".

Relación con Bordalás

"Tengo buena relación con Bordalás, no somos amigos, como con casi todos pero tengo buena relación porque nos hemos enfrentado muchas veces como en Benidorm, en Alicante... Se ha ganado a pulso estar en la élite porque jugadores que no hemos sido famosos y eso aun cuesta más"

Javier Pereira

"Con Pereira llegué a coincidir en China cuando era segundo de Cruyff. Se han dado casos de entrenadores que eran segundos que han triunfado como Vilanova o Mourinho y si el Levante ha decidido que Pereira es el elegido es porque lo habrán estudiado".

Jugar a las 14:00

"Hemos entrenado dos días a las 14:00, en el horario del partido para habituarnos. Es el peor horario pero tener asiáticos es esto y no podemos hacer nada"

Ambiente en Mestalla

"Se echa mucho de menos al publico y en Mestalla con el 100% es un campo que aprieta mucho, que ayuda mucho a su equipo como por ejemplo el otro día ante la Real Sociedad"