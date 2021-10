Baraja: "Para mi el Valencia lo ha sido todo"

Muchas estrellas juntas. Hoy se han reunido en un hotel de Valencia los ex futbolistas de los equipos de la Comunitat valenciana que han vestido la camiseta de la selección española. Uno de ellos, Rubén Baraja ha sido protagonista en Onda Deportiva Valencia. Reconoce que para él "Valencia lo ha sido todo".

Sobre el Valencia de Bordalás

El Pipo hoy es entrenador de fútbol y como tal reconoce que "estoy viendo mucho fútbol". Sobre el Valencia de Bordalás afirma que "no le he visto todos los partidos pero lo estoy siguiendo. Creo que Bordalás es un técnico que encaja perfectamente con la idiosincrasia, en la filosofía del club. El Valencia tiene que ser un equipo que tenga claras sus señas de identidad. Es un equipo siempre fuerte defensivamente, poderoso en el trabajo y que donde hace daño es en la contra después de robo. Cuando hemos ganado títulos tenía esas señas de identidad. Era un equipo agresivo, intenso. Yo creo que es un poco lo que propone Bordalás y está en una buena dinámica. Creo que estamos en un cambio de ciclo porque hemos pasado dos años con ciertas dudas y por lo menos ahora te sientes identificado con lo que hace el equipo".

Sus recuerdos con el Valencia

Uno de los mejores momentos que recuerda de su etapa valencianista es "mi despedida de Mestalla. Fue algo excepcional no solo como jugador sino también como persona por el cariño que me mostró la gente. Es algo que me llevo para siempre y que es inolvidable". Aunque también recuerda aquel segundo gol ante el Espanyol "todo el mundo me lo recuerda porque significaba estar más cerca de ganar la liga después de treinta años. Fue también un momento único".

Siempre valencianista

Una de las frases que más se recuerdan cuando puso punto y final a su carrera fue aquella de que "no me veía vistiendo otra camiseta". Pese a haber nacido en Valladolid reconoce que "siempre he dicho que Valencia ha sido el sitio donde realmente me he sentido feliz, identificado y que siempre ha respetado mi trabajo. He tenido la gran fortuna de formar parte de un equipo histórico. Para mi Valencia lo ha sido todo. No solo como jugador sino también como persona: resido en Valencia, mis hijos son valencianos... Tuve la suerte de poder vivir una gran época y solo puedo hablar cosas buenas de Valencia".